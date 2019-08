Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi oldalon, ahol eddig nem voltak reklámok.","shortLead":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi...","id":"20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8212796b-51ff-4b24-aa5e-319fd3950428","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:03","title":"Úgy fest, a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is reklámokat rakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","shortLead":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","id":"20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16888daa-3171-4959-b8d5-9a5d3db80b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:15","title":"Újabb amerikai lobbicégekkel szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt.","shortLead":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja...","id":"20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342d31b-5907-40a7-bd00-2bb5c02d30df","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:49","title":"Tovább folytatódnak a tüntetések Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább 60 évre.","shortLead":"De legalább 60 évre.","id":"20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fcaef3-027e-4148-bca6-57ad25f7eca3","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:35","title":"Egy évszázadra lesz szükség a leégett szibériai erdők regenerálódásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megkeresték az amerikai igazságügyi minisztériumot.","shortLead":"Megkeresték az amerikai igazságügyi minisztériumot.","id":"20190802_Az_ugyeszseg_betartotta_a_Microsoftbotrannyal_kapcsolatos_igeretet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af8d93-aacd-4a82-8953-62f984602bba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Az_ugyeszseg_betartotta_a_Microsoftbotrannyal_kapcsolatos_igeretet","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:46","title":"Az ügyészség betartotta a Microsoft-botránnyal kapcsolatos ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elképesztően hatékony a Lidl a versenytársakhoz képest.","shortLead":"Elképesztően hatékony a Lidl a versenytársakhoz képest.","id":"20190802_A_Lidl_nagyon_belehuzott_van_amiben_raver_a_Sparra_es_a_Tescora_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8012a8bb-d6b9-418f-b420-2031c55c0a22","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_Lidl_nagyon_belehuzott_van_amiben_raver_a_Sparra_es_a_Tescora_is","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:25","title":"A Lidl nagyon belehúzott, több fronton veri a Spart és a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítója adózás után 1,4 milliárdot kapott kézhez, a részvények eladása után azért még maradt a magánvagyonból, körülbelül további 115 milliárd dollár. A Forbes magazin becslése szerint a három napig tartó részvényeladás volt Bezos eddigi legnagyobb összeget hozó hasonló akciója. \r

","shortLead":"Az Amazon alapítója adózás után 1,4 milliárdot kapott kézhez, a részvények eladása után azért még maradt...","id":"20190803_18_milliard_dollarert_adott_el_Amazonreszvenyt_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705c22df-4b46-4266-b66c-82bde7e7cda3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_18_milliard_dollarert_adott_el_Amazonreszvenyt_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:51","title":"1,8 milliárd dollárért adott el Amazon-részvényt Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","id":"20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589ac9aa-7543-43f5-a55f-a91854fae81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:17","title":"Baleset történt a Pontoonnál, a Duna-parti sziklákra esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]