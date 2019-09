Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren azt írta: ez a szuperereje.","shortLead":"A Twitteren azt írta: ez a szuperereje.","id":"20190902_Greta_Thunberg_visszaszolt_azoknak_akik_az_Aspergerszindromaja_miatt_tamadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f6e548-6b7c-48d8-8c9a-d7fcc43e6c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Greta_Thunberg_visszaszolt_azoknak_akik_az_Aspergerszindromaja_miatt_tamadtak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:52","title":"Greta Thunberg visszaszólt azoknak, akik az Asperger-szindrómája miatt támadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu cikke szerint az MSZP budapesti elnöke egy háttérbeszélgetésen azt mondta, Bús Balázsnak esélye lehet Óbudán, erre haraptak rá.","shortLead":"Az atv.hu cikke szerint az MSZP budapesti elnöke egy háttérbeszélgetésen azt mondta, Bús Balázsnak esélye lehet Óbudán...","id":"20190902_Az_MSZP_budapesti_elnokevel_kampanyol_az_obudai_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c01d3f-170a-497d-83d2-dde1a26577a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_MSZP_budapesti_elnokevel_kampanyol_az_obudai_Fidesz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Molnár Zsolt elismerő szavaival reklámozza magát az óbudai Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény vezetői attól tartanak, hogy a könyvek olvasásakor a diákok megidézik a gonoszt. ","shortLead":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény...","id":"20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb426b99-8502-42a9-a8ab-f919d145ef86","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:57","title":"Félnek a Harry Potter-regényektől egy amerikai katolikus iskolában – betiltották a könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","shortLead":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","id":"20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896c334f-4075-4db3-bbea-e95a2a241054","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:15","title":"Egy majdnem tökéletes terv: míg a rokon velük ünnepel, ketten kirámolják a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepétől nem lehet több privát üzenetet küldeni egymásnak a YouTube-on. A funkciót használó tinik meglátása szerint egy értékes eszközt készülnek elvenni tőlük.","shortLead":"Szeptember közepétől nem lehet több privát üzenetet küldeni egymásnak a YouTube-on. A funkciót használó tinik meglátása...","id":"20190903_youtube_uzenetkuldes_chat_megszunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4212482c-02dd-4ed0-91ce-070b81f11bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_youtube_uzenetkuldes_chat_megszunik","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:03","title":"Megy a drámázás a YouTube-on, amiért kikapcsolják az üzengetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","shortLead":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","id":"20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf7d00-8114-4b41-ac2c-e2edbf2a2372","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"Meghalt egy motoros Balatongyörökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második világháború kezdetének nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartott lengyelországi megemlékezésekre. Most jön a visszavágás, több orosz politikus már „be is bizonyította”, a lengyelek felelősek a háborúért. Meg azt is, hogy a lengyel hadsereg semmit sem ért. Putyint azért nem hívták az ünnepségekre, mert Varsó elítéli az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es orosz bekebelezését, illetve a szakadár ukrán erők moszkvai támogatását. ","shortLead":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második...","id":"20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44fc014-95a8-40b3-aa31-0f17de7b1cae","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:07","title":"Lengyelország felelős a második világháborúért – mondja Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]