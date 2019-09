Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötször akkora lett a német gyáripar visszaesése, mint amire az elemzők számítottak. A külföldiek egyre kevesebbet rendelnek a német gyáraktól.","shortLead":"Ötször akkora lett a német gyáripar visszaesése, mint amire az elemzők számítottak. A külföldiek egyre kevesebbet...","id":"20190905_nemet_gyar_ipar_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41c5434-b129-4d07-a23d-4b3a18d298e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_nemet_gyar_ipar_statisztika","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:30","title":"Egyre nagyobb a baj a német gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8f4004-c639-4947-8a27-bd20eaf6cf5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Datinggel a legnépszerűbb randiapp egyeduralmát törné meg a Facebook. A társkereső funkció első körben húsz országban érhető el, itthon még várat magára az aktiválás.","shortLead":"A Datinggel a legnépszerűbb randiapp egyeduralmát törné meg a Facebook. A társkereső funkció első körben húsz országban...","id":"20190905_Retteghet_a_Tinder_elindult_a_Facebook_randioldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8f4004-c639-4947-8a27-bd20eaf6cf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff050f1-a22f-475d-901c-1e44723dc78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Retteghet_a_Tinder_elindult_a_Facebook_randioldala","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:16","title":"Retteghet a Tinder, elindult a Facebook társkereső funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet., ezért jogszabály-módosítást kezdeményeznek.","shortLead":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet., ezért jogszabály-módosítást...","id":"20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cfba2f-b1a9-4a86-b7b1-64bf46949d9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:23","title":"Aránytalan szigorról beszélnek a balatoni vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a2fde-0920-4307-b1b2-c5e4b74251d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Soha nem gondolta volna, hogy a szívével gond lehet.","shortLead":"Soha nem gondolta volna, hogy a szívével gond lehet.","id":"20190905_mark_spitz_szivbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d47a2fde-0920-4307-b1b2-c5e4b74251d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4937f4-d700-4193-ba3a-23af3d199116","keywords":null,"link":"/sport/20190905_mark_spitz_szivbetegseg","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:29","title":"Utolsó olimpiai győzelmének évfordulóján jelentette be Mark Spitz, hogy szívbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus. A Kádár-kockák után most jöhetnek a nemzeti szellemiségű típusházak.","shortLead":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus...","id":"20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1e65e0-6858-4d9a-b6bd-bc1c9b41b1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:55","title":"A vidék építészete: a Kádár-kockák után jön a Nemzeti Mintaterv Katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A HVG hetilap szubjektív ajánlója.","shortLead":"A HVG hetilap szubjektív ajánlója.","id":"201936_uri_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9597ef7f-1446-4638-b14f-8a5178ec9094","keywords":null,"link":"/itthon/201936_uri_divat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:10","title":"Hamvay Péter: Úri divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező ártatlanságában, és bármikor szívesen dolgozna vele a jövőben is. ","shortLead":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező...","id":"20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481133e6-8089-4a53-a360-b9f5e91c693d","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:09","title":"„Szeretem Woodyt és hiszek neki” – Scarlett Johansson kiáll a zaklatással vádolt rendező mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]