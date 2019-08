Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0297d6c3-0406-4105-b310-e1ab01e07aeb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hammerstein Juditot augusztus 23-ai hatállyal nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Hammerstein Juditot augusztus 23-ai hatállyal nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190822_Hammerstein_Judit_kerult_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0297d6c3-0406-4105-b310-e1ab01e07aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97838a24-00f5-4723-9473-4bf25e3ae22c","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Hammerstein_Judit_kerult_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_elere","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:02","title":"Orbán volt sajtófőnöke került az Országos Széchényi Könyvtár élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","id":"20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8a2a4-0547-4c95-944f-9dc98cc741cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:21","title":"Sztrájkot jelentettek be a British Airways pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","shortLead":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","id":"20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc0a1b-23ce-401a-9992-a8f2f4df50fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"Fejenként 2,5 millióba kerül Rubint Réka új alakformáló tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tengerre néző létesítmény engedély nélkül épült, ráadásul tulajdonosa sosem fizetett adót.","shortLead":"A tengerre néző létesítmény engedély nélkül épült, ráadásul tulajdonosa sosem fizetett adót.","id":"20190822_Ledozeroltak_az_alban_vendeglos_ettermet_aki_elozoleg_sajat_vendegeire_tamadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbadc0-abad-4939-83aa-2f042cdf523a","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Ledozeroltak_az_alban_vendeglos_ettermet_aki_elozoleg_sajat_vendegeire_tamadt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:18","title":"Ledózerolták az albán vendéglős éttermét, aki előzőleg saját vendégeire támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Szomorú szemű orángutánbébik és az éhhalál szélére kerülő termelők: a pálmaolajjal kapcsolatos vitában a két oldalnak ez a leggyakoribb érve az olcsó alapanyag ellen, illetve a termelés fenntartása mellett. Ám a két dolog nem feltétlenül mond ellent egymásnak. ","shortLead":"Szomorú szemű orángutánbébik és az éhhalál szélére kerülő termelők: a pálmaolajjal kapcsolatos vitában a két oldalnak...","id":"20190822_Palmaolajban_furdik_a_vilag_de_tenyleg_bojkottalni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fae88e-3695-4a6d-9642-c9d7b20bd2c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Palmaolajban_furdik_a_vilag_de_tenyleg_bojkottalni_kell","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:06","title":"Pálmaolajban fürdik a világ, de tényleg a bojkott a megoldás ez ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint sérülésekkel megúszta a balesetet.\r

","shortLead":"Az első hírek szerint sérülésekkel megúszta a balesetet.\r

","id":"20190823_Lezuhant_egy_sikloernyos_Iszkaszentgyorgynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba25ab-52eb-45fd-9efd-f3944f4d80d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Lezuhant_egy_sikloernyos_Iszkaszentgyorgynel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:38","title":"Lezuhant egy siklóernyős Iszkaszentgyörgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]