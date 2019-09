Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","shortLead":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","id":"20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96225f64-f098-419e-bd18-4510e9b83bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:55","title":"Palkovics: Magyarországon nincs diplomás-munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a XV. kerületben állt félre autójával, de az ottlakók észrevették, mit csinál. ","shortLead":"A férfi a XV. kerületben állt félre autójával, de az ottlakók észrevették, mit csinál. ","id":"20190906_Facebookra_feltoltott_video_buktatta_le_a_szemeremserto_taxist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab0471f-f802-4952-87be-77753b93931c","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Facebookra_feltoltott_video_buktatta_le_a_szemeremserto_taxist","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:09","title":"Facebookra feltöltött videó buktatta le a szeméremsértő taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270c173-7f62-4074-971f-52d5db2889bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG Portré rovatának vendége Bacsó András, a tokaji Oremus borászat igazgatója. Elmondta, miért viszi még mindig csak a pénzt a tokaji, milyen volt a szocializusban tokajit készíteni, és miért nem baj a NER elitjének helyfoglalása Tokaj Hegyalján.","shortLead":"A HVG Portré rovatának vendége Bacsó András, a tokaji Oremus borászat igazgatója. Elmondta, miért viszi még mindig csak...","id":"20190905_Az_Oremus_igazgatoja_szerint_a_tokaji_csak_viszi_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2270c173-7f62-4074-971f-52d5db2889bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5af243-5e02-42ca-a045-746155c532e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_Az_Oremus_igazgatoja_szerint_a_tokaji_csak_viszi_a_penzt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:11","title":"Az Oremus igazgatója szerint a tokaji csak viszi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

\r

","shortLead":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

\r

","id":"20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2397a8-3aa3-4e65-a513-e1dad9d62469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:56","title":"Vontatási \"matrjoska babát\" láttak Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro szerint onnan látszik, hogy jól döntött, mert bírálják a választását. ","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint onnan látszik, hogy jól döntött, mert bírálják a választását. ","id":"20190906_Kornyezetvedelmi_cinkostarsat_jelolte_fougyesznek_a_brazil_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb637eaf-7e28-45cc-9b1a-ac20522022bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Kornyezetvedelmi_cinkostarsat_jelolte_fougyesznek_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:51","title":"Környezetvédelmi cinkostársát jelölte főügyésznek a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus. A Kádár-kockák után most jöhetnek a nemzeti szellemiségű típusházak.","shortLead":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus...","id":"20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1e65e0-6858-4d9a-b6bd-bc1c9b41b1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:55","title":"A vidék építészete: a Kádár-kockák után jön a Nemzeti Mintaterv Katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze egy készülékben.","shortLead":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze...","id":"20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e767dd-76b0-48d3-bdeb-27a865f41fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:03","title":"A Panasonic üzeni: ez a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7116964-8ca3-402b-a2bf-740d7d6ad3b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig igen és most egy helyre menekültek a Dorian hurrikán miatt. ","shortLead":"Pedig igen és most egy helyre menekültek a Dorian hurrikán miatt. ","id":"20190905_Egy_helyen_keresett_menedeket_a_Vissza_a_jovobe_autoja_De_Lorean_DMC_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7116964-8ca3-402b-a2bf-740d7d6ad3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245f08bc-724e-47b4-8ad4-09e94c41a523","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Egy_helyen_keresett_menedeket_a_Vissza_a_jovobe_autoja_De_Lorean_DMC_12","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:28","title":"Fotó: Ki gondolta volna, hogy ennyi Vissza a jövőbe autója egyáltalán létezik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]