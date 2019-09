Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idén is tett arról, hogy a leendő iPhone-tulajdonosoknak meglegyen a prémium érzésük, amikor a kezükbe veszik a mobilt.","shortLead":"Az Apple idén is tett arról, hogy a leendő iPhone-tulajdonosoknak meglegyen a prémium érzésük, amikor a kezükbe veszik...","id":"20190917_apple_iphone_11_pro_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a1cbb7-9f50-4bf3-8aa5-429a7d92209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_iphone_11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:33","title":"Egy szuper megoldást máris találtak az iPhone 11 Prón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter által közzétett adatok szerint volt olyan család is, akik Lexust vagy Audit vettek támogatással.","shortLead":"A pénzügyminiszter által közzétett adatok szerint volt olyan család is, akik Lexust vagy Audit vettek támogatással.","id":"20190918_A_legolcsobb_modellt_veszik_a_legtobben_a_nagycsaladosok_autotamogatasabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ca93c-870b-44ac-9d7f-b56f59849f7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_legolcsobb_modellt_veszik_a_legtobben_a_nagycsaladosok_autotamogatasabol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:09","title":"A legolcsóbb modellt veszik a legtöbben a nagycsaládosok autótámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből. Hódmezővásárhelyen nem voltak rendben a dolgok.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből...","id":"20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e445f99-a60f-41c0-b5a1-f09947523b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:37","title":"A G-nap előtt Simicska Közgépe elég népszerű volt Lázár János városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089838f6-0e82-4070-9562-5d0d1a4123a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság az eddigi abszolút csúcsmodell, a T8 Twin Engine alá lett pozicionálva.","shortLead":"Az újdonság az eddigi abszolút csúcsmodell, a T8 Twin Engine alá lett pozicionálva.","id":"20190918_olcsobb_hibrid_uj_zold_rendszamos_volvo_v60_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089838f6-0e82-4070-9562-5d0d1a4123a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbc4300-d9a9-40c5-b08d-fba65e49fa2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_olcsobb_hibrid_uj_zold_rendszamos_volvo_v60_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:21","title":"Olcsóbb hibrid: új zöld rendszámos Volvo V60 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","shortLead":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","id":"20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15e58b-9694-4e04-a26e-9e4e1fbb8aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:47","title":"Kaposváron házhoz mennek majd a használt étolajért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","shortLead":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","id":"20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97368b56-e262-4e4a-aa38-1013b4b4244e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Egymilliárd forintból építenek kerékpárutat Győr és a Balaton között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82dd731-822d-421f-930f-ee4d6bccadf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két román sofőr Hegyeshalom felől Budapest irányába haladt, amikor lecsapott az autópálya-rendőrség.","shortLead":"A két román sofőr Hegyeshalom felől Budapest irányába haladt, amikor lecsapott az autópálya-rendőrség.","id":"20190917_autopalya_rendor_utanfuto_treler_tulsuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82dd731-822d-421f-930f-ee4d6bccadf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18f3ba1-4872-4913-875d-b5e3cbfd5d66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_autopalya_rendor_utanfuto_treler_tulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:15","title":"Újabb utánfutószörnyet kapcsoltak le a rendőrök az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","shortLead":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","id":"20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abbab1f-1a79-4148-bf71-35511f36e896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:10","title":"Felborult a tűzoltóautó a diákoknak tartott bemutatón Vácon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]