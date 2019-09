Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy állami cég. Ehhez képest a lengyel vállalatok már ott vannak minden magyar plázában, lengyel légitársasággal repülünk a tengerentúlra, és cseh mobilcéggel hívjuk fel egymást.","shortLead":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy...","id":"20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5fdb9-78d1-4451-926f-ce5340190e21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:20","title":"A magyar cégek jól teljesítenek – bár jórészt nem magyarok, és nem versenyben küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","shortLead":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","id":"20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e13e4ca-a22e-411f-aa2a-cc0afd410ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:16","title":"CNN: Iráni bázisról indíthatták a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valamennyien hőgutát kaptak.","shortLead":"Valamennyien hőgutát kaptak.","id":"20190918_japan_hoseg_hoguta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e401fbe-dd3d-49b1-b226-dabdd7b72d60","keywords":null,"link":"/elet/20190918_japan_hoseg_hoguta","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:40","title":"Egy hét alatt 4000 ember került kórházba a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs. Megmutatjuk miért lett ismét két rangos nemzetközi felmérés szerint is a világ legélhetőbb városa. ","shortLead":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs...","id":"20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aa0c87-cdc4-42ae-b64c-d9e082cb8310","keywords":null,"link":"/360/20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:50","title":"A szomszédban minden zöldebb - miért lett megint Bécs a világ legélhetőbb városa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem kapott megfelelő ellátást.","shortLead":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem...","id":"20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f16a5-a7b7-46ef-8d19-9d821f59a01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:55","title":"A mátészalkai kórház parkolójában elesett az idős orvos, másnap meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük szerint ez teljesen rendben van, \"szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk\", mondta.","shortLead":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük...","id":"20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6b30e-f448-4cee-b036-c092d31c1b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:08","title":"Helyi iskolások előtt adott át egy fél éve kész futópályát Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080710d3-98d1-4092-aa41-3a72467b525d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdézsmálták a szálló élelmiszerkészletét.","shortLead":"Megdézsmálták a szálló élelmiszerkészletét.","id":"20190918_medve_erdely_hotel_balvanyos_betores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=080710d3-98d1-4092-aa41-3a72467b525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50239b01-8fb6-483e-831f-e631344321d4","keywords":null,"link":"/elet/20190918_medve_erdely_hotel_balvanyos_betores","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:17","title":"Négy medve erőszakkal tört be egy erdélyi hotelbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","shortLead":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","id":"20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad0f56-1550-4233-a4f2-9a86fb89ead6","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:06","title":"Itt a hidegfront és az eső, szerdától már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]