[{"available":true,"c_guid":"246c878d-7a9e-417e-9e3e-e63d954a42f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi tiltás ellenére is kínált engedély nélkül széfeket egy kft.","shortLead":"A korábbi tiltás ellenére is kínált engedély nélkül széfeket egy kft.","id":"20190920_szef_harsfa_gold_piacfelugyeleti_birsag_magyar_nemzeti_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=246c878d-7a9e-417e-9e3e-e63d954a42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56b9fe-e884-4517-9868-df28bdde9c18","keywords":null,"link":"/kkv/20190920_szef_harsfa_gold_piacfelugyeleti_birsag_magyar_nemzeti_bank","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:34","title":"Engedély nélkül üzemeltettek széfeket, megint lecsapott az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 49-es kilométerszelvénynél volt a lezárás.","shortLead":"A 49-es kilométerszelvénynél volt a lezárás.","id":"20190920_m1_es_autopalya_felsovezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c1165-12d0-432b-9470-5c6ef664fc93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_m1_es_autopalya_felsovezetek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:48","title":"Leszakadt felsővezeték miatt rövid időre teljes szélességében lezárták az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","shortLead":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","id":"20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593e4f16-b585-4882-b344-8f276e47017c","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Boris Johnson levágott fejével lépett színpadra egy brit rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed959611-ebf0-4174-b905-d0f1241c06f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190921_Negyes_karambol_volt_a_Budaorsi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed959611-ebf0-4174-b905-d0f1241c06f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49615b59-f44d-4ab9-911a-a3e5c1c627e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Negyes_karambol_volt_a_Budaorsi_uton","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:08","title":"Négyes karambol volt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MyForest első projektje Csécsén indult el. ","shortLead":"A MyForest első projektje Csécsén indult el. ","id":"20190921_Mar_886_facsemetet_ajanlottak_fel_az_elso_magyar_kozossegi_erdonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02af5ab-3272-4028-abe5-9ae977137a53","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Mar_886_facsemetet_ajanlottak_fel_az_elso_magyar_kozossegi_erdonek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:16","title":"Már 886 facsemetét ajánlottak fel az első magyar közösségi erdőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gazdája otthonából szökött meg az ablakon keresztül. ","shortLead":"A gazdája otthonából szökött meg az ablakon keresztül. ","id":"20190920_Haztetokon_boklaszo_fekete_parduc_remisztgette_egy_francia_varos_lakoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6320f7-67f3-475d-8160-7f2747fdf0cd","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Haztetokon_boklaszo_fekete_parduc_remisztgette_egy_francia_varos_lakoit","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:11","title":"Háztetőkön bóklászó fekete párduc rémisztgette egy francia város lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709","c_author":"HVG","category":"360","description":"A teniszközpont körül eddig is Fidesz-közeli üzletemberek mozogtak, most egy új kft. került képbe. Az egykori kalapácsvető, Gécsek Tibor helyezkedik. ","shortLead":"A teniszközpont körül eddig is Fidesz-közeli üzletemberek mozogtak, most egy új kft. került képbe. Az egykori...","id":"201938_tenisz_projekt_kalapacsveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbd66d8-fcfd-4c92-924d-e6f97cbfc846","keywords":null,"link":"/360/201938_tenisz_projekt_kalapacsveto","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:00","title":"180 milliós céggel száll be az egykori Európa-bajnok kalapácsvető a teniszüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","id":"20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2cc4ec-eab8-4a07-ae5f-fd016680d8b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:03","title":"Lassan, de 1000-szer biztosabban ölnek egyes e-cigaretták a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]