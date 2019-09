Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. ","shortLead":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező...","id":"20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de34800d-a514-4a92-96dc-ba408072ef04","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:06","title":"Nemcsak a TV2, a nagy pénzeket hozó IKO és Atmedia tulajdonviszonyai is átláthatatlanabbá válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbeb5b3-7a73-4766-bbf3-df729082ce39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem is lenne hova beszállnia, mert fülkéje sincs.","shortLead":"Már nem is lenne hova beszállnia, mert fülkéje sincs.","id":"20190925_A_Scanianak_is_van_mar_olyan_teherautoja_amibe_nem_kell_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bbeb5b3-7a73-4766-bbf3-df729082ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb9a83f-5e90-4e76-a56a-298109b4b25e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_A_Scanianak_is_van_mar_olyan_teherautoja_amibe_nem_kell_sofor","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:07","title":"A Scaniának is van már olyan teherautója, amibe nem kell sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal kevesebbet fogyaszthat majd a készenléti üzemmódba helyezett PlayStation 5, ha a felhasználó bekapcsol a konzolon egy érkező új funkciót.","shortLead":"Sokkal kevesebbet fogyaszthat majd a készenléti üzemmódba helyezett PlayStation 5, ha a felhasználó bekapcsol...","id":"20190925_playstation_5_energiatakarekos_alvo_allapot_konzol_energiafogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10bf04-e481-44f1-b791-9c350543e7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_playstation_5_energiatakarekos_alvo_allapot_konzol_energiafogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:03","title":"Aki bekapcsolja majd ezt a funkciót a PlayStation 5-ön, már tett valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz hetvenéves. Vagy ma, 24-én lett az.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz...","id":"20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbec65-02b1-443a-9844-d5f3760f0853","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:41","title":"Ma ünnepli születésnapját Pedro Almodóvar. Vagy holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Millió emlék köti őket a Duna Arénához. ","shortLead":"Millió emlék köti őket a Duna Arénához. ","id":"20190925_Eloszor_talalkozik_Hosszu_Katinka_a_valas_ota_az_exferjevel_es_ezuttal_ellenfelek_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146acd1c-4dfa-4d1b-81a6-186840f9b70b","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Eloszor_talalkozik_Hosszu_Katinka_a_valas_ota_az_exferjevel_es_ezuttal_ellenfelek_lesznek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:58","title":"Először találkozik Hosszú Katinka a válás óta az exférjével, és ezúttal ellenfelek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek, ahol még be kellene biztosítani a Fidesz győzelmét. Orbán Viktor vár, a miniszterei azonban már járják az országot.","shortLead":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek...","id":"20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f665e-b109-4bdf-991d-e62058411889","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"A miniszterek tüzet oltanak a kampányban, Orbán vár, Rogán nem mutatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre fokozódik a kampány az önkormányzati választások előtt, közeledik a Trócsányi-féle uniós meghallgatás - itt a Kormányinfó Gulyás Gergellyel, kövessék velünk élőben! Cikkünk frissül. ","shortLead":"Egyre fokozódik a kampány az önkormányzati választások előtt, közeledik a Trócsányi-féle uniós meghallgatás - itt...","id":"20190926_Kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65705f5-9710-416c-bc95-2f0c8df44284","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Kormanyinfo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:46","title":"Kormányinfó: Gulyás Gergely szerint Greta Thunberg \"beteg kisgyerek\", akit felhasználnak egyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]