[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen.","id":"20190927_Agancsok_helyett_golyot_kapott_egy_vallalkozo_12_evet_kapott_a_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832808f2-5f1c-4a6a-8dd0-28aa79be9073","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Agancsok_helyett_golyot_kapott_egy_vallalkozo_12_evet_kapott_a_lovoldozo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:03","title":"Agancsok helyett golyót kapott egy vállalkozó, 12 évet kapott a lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte tüntettek a klímaváltozás megállításáért, a minisztert gyakorlatilag lehülyézték, van már poloskatérkép. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Világszerte tüntettek a klímaváltozás megállításáért, a minisztert gyakorlatilag lehülyézték, van már poloskatérkép...","id":"20190927_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b1adc5-9fb5-4795-af26-ce3e09d5164a","keywords":null,"link":"/360/20190927_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:30","title":"Radar 360: Újabb súlyos kifogás Trócsányi ellen, nemigen lesz biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Fél évszázada, 1969. szeptember 26-án jelent meg a Beatles utolsó előtti, de utoljára elkészített nagylemeze, az Abbey Road. Még egy utolsó nagy nekiveselkedés, egy fantasztikus nagylemez, emlékezetes záróakkordok sorozata.","shortLead":"Fél évszázada, 1969. szeptember 26-án jelent meg a Beatles utolsó előtti, de utoljára elkészített nagylemeze, az Abbey...","id":"20190926_Ma_50_eves_a_poptortenet_egyik_legszebb_hattyudala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c43fc11-68f3-40d2-a419-e049d3ccc04d","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Ma_50_eves_a_poptortenet_egyik_legszebb_hattyudala","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:28","title":"Ma 50 éves a poptörténet egyik legszebb hattyúdala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést készített Tóth István János korrupciókutató vezetésével az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet festenek az akadémiai dolgozók jelenéről és jövőjéről. A kutatók közel 80 százaléka munkahelyet akart váltani, miután értesült a Tudományos Akadémia átszervezésének terveiről. ","shortLead":"Felmérést készített Tóth István János korrupciókutató vezetésével az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet...","id":"20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58b99-ef8d-4dba-a9cb-eef412a9028b","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:16","title":"Alig van olyan fiatal kutató, aki ne külföldön képzelné el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c9d707-5f59-415e-9f88-0dff3489e7ff","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Bár a tekintélyes Nobel-díj paródiájának tartják az 1991-ben alapított elismerést, mégis évről évre egyre nagyobb figyelem kíséri az Ignobel-díj átadását. Az idén gasztronómiai vonatkozása is volt a 29. díjátadónak.\r

\r

","shortLead":"Bár a tekintélyes Nobel-díj paródiájának tartják az 1991-ben alapított elismerést, mégis évről évre egyre nagyobb...","id":"20190926_Ignobeldij_a_rakellenes_pizzaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c9d707-5f59-415e-9f88-0dff3489e7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9ce0b0-7e7d-4055-99e7-5470246b79e8","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Ignobeldij_a_rakellenes_pizzaert","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:20","title":"A pizza igenis egészséges, csak nem mindegy, hol eszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tőke nemzetinek mondott újraelosztásának új kedvezményezettjei lettek az elmúlt években. Nagyobb hatalomhoz és vagyonhoz jutott Jászai Gellért, valamint az Origo hírportál átjátszásával már bizonyított Száraz István is. Jászai elsősorban az informatikai ágazat ekebelezésével, Száraz pedig a média és a vendéglátás területén szolgálja a kormányfő legszűkebb körének érdekeit.\r

\r

","shortLead":"A tőke nemzetinek mondott újraelosztásának új kedvezményezettjei lettek az elmúlt években. Nagyobb hatalomhoz és...","id":"201939_soprogetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c9b1b-b8d6-4cdc-addc-47e20a7079b5","keywords":null,"link":"/360/201939_soprogetok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:00","title":"Bővült a kör, amely Orbán kedve szerint mozgatja pénzét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","id":"20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79387d7-eccc-41f4-8b7e-be554957a5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"170-nel szállt el kanyarban egy hatfős társaság, a sofőrnek jogosítványa sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]