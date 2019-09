Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d612395-b4ec-4239-8a39-7830610ed117","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány héten belül az ötödik alkotását leplezte le a szobrászművész.","shortLead":"Néhány héten belül az ötödik alkotását leplezte le a szobrászművész.","id":"20190927_kolodko_mihaly_miniszobor_hold_utca_holdjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d612395-b4ec-4239-8a39-7830610ed117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c199953-861a-47f0-aa67-43b848b0c5dd","keywords":null,"link":"/elet/20190927_kolodko_mihaly_miniszobor_hold_utca_holdjaro","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:25","title":"Kolodko Mihály nem tud megállni: itt az újabb miniszobra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos 84 százalékos hatékonysággal véd az idei bajnokságban.","shortLead":"A magyar játékos 84 százalékos hatékonysággal véd az idei bajnokságban.","id":"20190927_SKy_Sports_Gulacsi_jelenleg_a_legjobb_kapus_a_nemet_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af98ced-9c7c-47c7-85d3-2f38d6727f1e","keywords":null,"link":"/sport/20190927_SKy_Sports_Gulacsi_jelenleg_a_legjobb_kapus_a_nemet_bajnoksagban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:08","title":"Sky Sports: Gulácsi jelenleg a legjobb kapus a német bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. 