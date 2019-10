Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4099eb71-6b2a-47ee-8e66-23131287477c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hetven évvel ezelőtt alakult meg a Kínai Népköztársaság, s az 1949 őszén még romokban heverő, félfeudális ország mára megkerülhetetlen gazdasági és politikai világhatalommá vált. A külsőségek ugyan sokat változtak, ám a rezsim ugyanúgy elnyomó maradt, mint Mao Ce-tung idején volt.","shortLead":"Hetven évvel ezelőtt alakult meg a Kínai Népköztársaság, s az 1949 őszén még romokban heverő, félfeudális ország mára...","id":"20191001_kina_nepkoztarsasag_70_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4099eb71-6b2a-47ee-8e66-23131287477c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff99f-08db-434f-a58e-9709abb8363b","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_kina_nepkoztarsasag_70_evfordulo","timestamp":"2019. október. 01. 11:15","title":"Fényévnyi távolságot tett meg hetven év alatt Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479b0477-533e-4ef3-a055-7783b6ff2ef0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Krisna Bahadur Mahara szerint politikai lejáratás zajlik ellene, de azért lemondott.","shortLead":"Krisna Bahadur Mahara szerint politikai lejáratás zajlik ellene, de azért lemondott.","id":"20191001_krisna_bahadur_mahara_nemi_eroszak_nepal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479b0477-533e-4ef3-a055-7783b6ff2ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f2581f-78df-461f-bad5-272f468caef0","keywords":null,"link":"/elet/20191001_krisna_bahadur_mahara_nemi_eroszak_nepal","timestamp":"2019. október. 01. 12:30","title":"Nemi erőszakkal vádolták meg a nepáli parlament elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították.","shortLead":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763f6fb6-0fe0-45c9-b612-a7f931b0ef99","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","timestamp":"2019. október. 02. 07:46","title":"Ab: Két politikus viszálya nem alkotmányossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A furcsa eset Újpesten történt.","shortLead":"A furcsa eset Újpesten történt.","id":"20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e58e1-da31-4964-8ed3-d2534b2d185a","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 02. 09:24","title":"Előbb kirabolta, aztán hazakísérte az áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe a zöldek, ám kettejük koalíciójától egyelőre kölcsönösen fáznak. ","shortLead":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe...","id":"20191002_Kurz_konnyeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d3c22b-2ab7-4777-b1c3-4f86115eb6f0","keywords":null,"link":"/360/20191002_Kurz_konnyeden","timestamp":"2019. október. 02. 14:01","title":"A győztes Osztrák Néppárt a választás után választás előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc32c25-3615-4601-89f0-c3d8d9193eb3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ez ötvennel több, mint ahány borítót készít évente a HVG címlapcsapatának tagjaként.","shortLead":"Ez ötvennel több, mint ahány borítót készít évente a HVG címlapcsapatának tagjaként.","id":"20191002_Kohalmi_Zoltan_101_hullat_iger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc32c25-3615-4601-89f0-c3d8d9193eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bc429-7fcc-4b72-8be3-427b38a3aae4","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kohalmi_Zoltan_101_hullat_iger","timestamp":"2019. október. 02. 11:32","title":"Kőhalmi Zoltán 101 hullát ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]