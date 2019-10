Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:55","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az nem adóztatja meg eléggé a cigarettákat. ","shortLead":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert...","id":"20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc639c-8697-475a-930e-303280646bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","timestamp":"2019. október. 10. 13:19","title":"Az EU szerint túl olcsó a cigi, ezért eljárást indítanak Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk.","shortLead":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt...","id":"bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4ea2bb-be37-45f4-a964-624b06442a3d","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","timestamp":"2019. október. 10. 11:30","title":"Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a37524e-e48c-4173-8339-44ef68bba2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","timestamp":"2019. október. 11. 14:49","title":"Velencén is durvul a kampány: aki az épülő uszoda ellen van, a település árulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c357c8-14cf-4069-9ad1-25dab4ae9e7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Eritreával folytatott háború lezárásáért kapta elsősorban.","shortLead":"Az Eritreával folytatott háború lezárásáért kapta elsősorban.","id":"20191011_Ahmed_Abij_etiop_miniszterelnoke_a_Nobelbekedij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c357c8-14cf-4069-9ad1-25dab4ae9e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6477457-6b94-43e6-92f3-fdc09f284a47","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Ahmed_Abij_etiop_miniszterelnoke_a_Nobelbekedij","timestamp":"2019. október. 11. 11:07","title":"Ahmed Abij etióp miniszterelnöké a Nobel-békedíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","shortLead":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","id":"20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e91a88-2380-4006-9f09-58b5e3f09fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","timestamp":"2019. október. 11. 11:55","title":"Saját autóként használta a rábízott kocsit egy szerelő, amíg végleg tönkre nem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]