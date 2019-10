Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c41863-ab7f-487a-91b7-e7a34326cb5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nézőpont legalább már megmagyarázta, hogy kétharmaddal nyert volna a Fidesz, ha vasárnap parlamenti választás van.","shortLead":"A Nézőpont legalább már megmagyarázta, hogy kétharmaddal nyert volna a Fidesz, ha vasárnap parlamenti választás van.","id":"20191016_Karacsony_eselytelen__hirdeti_meg_mindig_a_Szazadveg_honlapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c41863-ab7f-487a-91b7-e7a34326cb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7491a11-90cf-4d93-8e24-cfd1fd4787ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_eselytelen__hirdeti_meg_mindig_a_Szazadveg_honlapja","timestamp":"2019. október. 16. 15:45","title":"Karácsony esélytelen – hirdeti még mindig a Századvég honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","shortLead":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","id":"20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c19363-4eaa-4234-9b77-4d75f303fd98","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. október. 15. 09:30","title":"„Túl kicsi” bikini miatt tartóztattak le egy turistát a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","shortLead":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","id":"20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8659bd1b-3708-4572-aa25-8b69b5098e9c","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 15. 18:05","title":"Mogyoróültetvényeket telepítene az agrárminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d853e506-3122-43a7-822d-5bc1b512734c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálók utakat és vasútvonalakat zártak le, aztán sok helyen összetűztek a rohamrendőrökkel.","shortLead":"A demonstrálók utakat és vasútvonalakat zártak le, aztán sok helyen összetűztek a rohamrendőrökkel.","id":"20191016_barcelona_kataloniai_tuntetesek_rohamrendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d853e506-3122-43a7-822d-5bc1b512734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be15942-e90e-4707-9dbd-0fb534340204","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_barcelona_kataloniai_tuntetesek_rohamrendor","timestamp":"2019. október. 16. 05:25","title":"Több mint 70 embert kellett ellátni a Katalóniában történt éjszakai tüntetések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"Suhajda Gábor","category":"tudomany","description":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában átlagosan 3 értesítést jelent. A témával foglalkozó pszichológusok szerint az értesítések nagyon komoly stresszforrást jelentenek a mai ember számára. Ön hány értesítést kap a telefonjára egy nap? Gondolkodott már azon, hogy abból vajon mennyi igazán érdemes az azonnali figyelmére?","shortLead":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában...","id":"20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d45fe9-4bb1-41bf-977f-336e6562aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","timestamp":"2019. október. 15. 19:03","title":"Önnek egy rakás új értesítése érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele.","shortLead":"A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele.","id":"20191015_Cristiano_Ronaldo_belotte_a_700_goljat_de_Ukrajna_jutott_ki_az_Europabajnoksagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365d1dac-2b1d-4b77-b8ed-7a8cc3b857e8","keywords":null,"link":"/sport/20191015_Cristiano_Ronaldo_belotte_a_700_goljat_de_Ukrajna_jutott_ki_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. október. 15. 05:56","title":"Cristiano Ronaldo belőtte a 700. gólját, de Ukrajna jutott ki az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","shortLead":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","id":"20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cec6b8-3bb6-4b0f-a4ee-788c849909a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","timestamp":"2019. október. 15. 09:42","title":"Haladékot adna a felvételizőknek a nyelvvizsga megszerzésére a HÖOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]