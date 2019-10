Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","shortLead":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","id":"20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8b099-c395-4733-9149-59c4215d3851","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 14. 06:23","title":"Tízezer adag amfetamint találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt a nyilatkozatát, amely többek között az Északkelet-Szíriában zajló török hadművelet azonnali hatályú leállítására szólította fel Ankarát.","shortLead":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt...","id":"20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d59e709-5f21-473c-b179-8ad1e3ac1477","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","timestamp":"2019. október. 14. 20:40","title":"Ankara visszautasította a szíriai hadművelet leállítására felszólító EU-nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0405093-213a-469b-bfb4-4a03aa69a4ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"A divatról szóló diskurzusokban népszerű aforizma, hogy az ördög a részletekben rejlik; ideje lehet megbarátkozni a gondolattal, hogy a közeljövőben az ördög és a részletek is átköltöznek a mesterséges intelligenciába (MI).","shortLead":"A divatról szóló diskurzusokban népszerű aforizma, hogy az ördög a részletekben rejlik; ideje lehet megbarátkozni...","id":"201941_stilustanacsadas_afacebookon_ezt_dobta_agep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0405093-213a-469b-bfb4-4a03aa69a4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe54ba2-142b-4561-acf9-d3a0d5207593","keywords":null,"link":"/360/201941_stilustanacsadas_afacebookon_ezt_dobta_agep","timestamp":"2019. október. 14. 16:00","title":"\"Tűrje fel az ingujját!\" – a mesterséges intelligencia megtanulta, kinek mi áll jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","shortLead":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","id":"20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142ce90b-46e5-4156-b750-5cc9c6598100","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","timestamp":"2019. október. 15. 10:31","title":"Házi macskának néztek egy vadmacskát Somogyban, hamar feltűnt, hogy nem olyan kezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak.","shortLead":"Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak.","id":"20191013_Karacsony_Gergely_komoly_tetekben_fogadott_a_gyozelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b55797-fe73-4afd-9928-899b769b78f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_komoly_tetekben_fogadott_a_gyozelemre","timestamp":"2019. október. 13. 11:10","title":"Karácsony Gergely komoly tétekben fogadott a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Karacsony_vezet_Tarlos_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ca7e8-5ea3-47d6-a965-34eaf82f3f10","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_vezet_Tarlos_elott","timestamp":"2019. október. 13. 20:51","title":"Karácsony vezet Tarlós előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy várható volt, megkezdődött a NER-médiában a Fideszre nem éppen kedvező választási eredmények megmagyarázása. Kósa Lajos azonban a Mokka kanapéján Tarlós István vereségét elemezgetve egy teljesen új húzással a fővárosban szavazó külföldieket okolta. Akik szerinte nem a nemzeti oldal támogatói, sőt, nem is beszélnek magyarul, így a közvélemény-kutatások elől is meglapultak.","shortLead":"Ahogy várható volt, megkezdődött a NER-médiában a Fideszre nem éppen kedvező választási eredmények megmagyarázása. Kósa...","id":"20191014_Kosa_Lajos_varatlanul_megfejtette_a_Fidesz_buktajanak_okat_a_Tv2n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a7fcb9-0fa3-4a46-b8c2-808c79c79e9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Kosa_Lajos_varatlanul_megfejtette_a_Fidesz_buktajanak_okat_a_Tv2n","timestamp":"2019. október. 14. 12:08","title":"Kósa Lajos váratlanul megfejtette a Fidesz fővárosi bukásának okát a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]