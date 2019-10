Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy dobásra készül az Amazon.","shortLead":"Nagy dobásra készül az Amazon.","id":"20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61490bdb-bb0d-4e94-80af-3aa6582201af","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","timestamp":"2019. október. 22. 16:57","title":"A Trónok harcából igazolhat át A Gyűrűk Ura-sorozat főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","id":"20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473f69d9-7426-4d6d-9f4d-3ed612344ac1","keywords":null,"link":"/elet/20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","timestamp":"2019. október. 21. 17:47","title":"Egy bangladesi politikus nyolc hasonmással csináltatta meg a saját egyetemi vizsgáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","shortLead":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","id":"20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e550d-79c7-494f-9ae8-c59ca674f5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","timestamp":"2019. október. 22. 14:36","title":"Tevét gázolt egy autós Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd Európában a márka.","shortLead":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd...","id":"20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a06d09f-c564-4b4e-9865-2b6803da7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","timestamp":"2019. október. 23. 09:19","title":"Itt az új Honda Jazz és csak hibrid lesz belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam lesz a vevő, egy magyar közvetítő cég üti nyélbe az üzletet. A török páncélozott harci járműveket egy olyan kör készül behozni az országba, amelybe Orbán Viktor családja is bejáratos.","shortLead":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam lesz a vevő, egy magyar közvetítő cég üti nyélbe az üzletet. A török páncélozott harci járműveket egy olyan kör készül behozni az országba, amelybe Orbán Viktor családja is bejáratos. ","shortLead":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","id":"20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82864b5-8fc8-4810-8aac-5dc29defbdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","timestamp":"2019. október. 21. 17:37","title":"Drágább lesz az HBO GO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]