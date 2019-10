Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül a gyanú, hogy ez csak egy stratégia része, mellyel a Fidesz már a 2022-es választási győzelemre készül. Karácsony Gergely számíthat arra is, hogy a kormány "az asztal felett mosolyog, alatta viszont rugdos". A Fidesznek ugyanakkor jól kell majd egyensúlyoznia, hogy a színfalak mögötti eszközökkel ne hangolja maga ellen a nagyvárosok szavazóit. Orbán Viktor most békülékenynek tűnik, de mire megy ki itt a játék?

Lassan könyvvé növi ki magát a Tiszatájban futó különleges interjúsorozat, amelyet Rácz Lajos klímatörténész készített éveken át a nemreg elhunyt Konrád Györggyel.

Az irodalom szabadságáról: kicsempészett jegyzet, becsempészett márka

Kiugrott jegyzői jogászcsapat, eltitkolt Facebook-jelszó, eltűnt merevlemezek, "hazavitt" kerületi embléma – vannak fennakadások a települési átadás-átvétellel az önkormányzati választások után. A váltás többségében normálisan zajlik ugyanakkor, az új vezetők ígérik, nem lesz vérfürdő, igyekeznek együttműködni a városházi-önkormányzati stábbal, csak bizalmi posztokon hajtanak végre személycserét. A váltás többségében normálisan zajlik ugyanakkor, az új vezetők ígérik, nem lesz vérfürdő, igyekeznek együttműködni a városházi-önkormányzati stábbal, csak bizalmi posztokon hajtanak végre személycserét.

Az eltűnt winchestertől az eltitkolt Facebook-jelszóig – kisstílű húzásokkal adják át hivatalukat a volt városvezetők

A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta a legtöbb szavazatot. A fideszes jelöltre leadott szavazatok közé számolták a független jelöltét is Fehérvárcsurgón

A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.

A Facebookon marakodik a Mol és Tibi atya

Sérelmezték, hogy miért ül ott. ","shortLead":"Sérelmezték, hogy miért ül ott. Néhány nő szembeszállt egy klubban Harvey Weinsteinnel, mire kitessékelték őket

Azok után, hogy szerdán egy szélsőjobboldali szervezet tagjai megtámadták az Aurórát, az amerikai nagykövet találkozott a közösségi központ vezetőjével és más civil szervezetek képviselőivel.

Az amerikai nagykövet az Auróra vezetőjével és civilekkel tárgyalt

Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett döntött. A törvényszék megerősítette: hamarosan vádemelés következhet az ügyben.

Szabadlábra helyezhetik a Viking Sigyn kapitányát