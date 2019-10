Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak, és hetvenezer szórólapot kell a szegediek postaládáiba eljuttatniuk azzal, hogy hazudtak. A Fidelitas szegedi elnöke listán bekerült a közgyűlésbe, éppen pénteken lesz az alakuló ülés.","shortLead":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak...","id":"20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43f5a6-a140-460f-91e0-7c993f1477b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","timestamp":"2019. október. 25. 12:27","title":"Hetvenezer szórólapon kell bevallania a szegedi Fidelitasnak, hogy hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kitüntetéseket adott át Constantin Toma, a Bákó megyei Darmanesti (Dormánfalva) polgármestere pénteken azoknak, akik június 6-án a magyarok élő láncát megkerülve elsőkként jutottak be az úzvölgyi katonatemetőbe, és annak az ortodox papnak is, aki az erőszakos temetőfoglalás után felszentelte a román hősök parcelláját.","shortLead":"Kitüntetéseket adott át Constantin Toma, a Bákó megyei Darmanesti (Dormánfalva) polgármestere pénteken azoknak, akik...","id":"20191025_Kituntettek_az_uzvolgyi_temetofoglalo_roman_nacionalistakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a217402-52de-4011-9ad7-ad6d9eaba91a","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Kituntettek_az_uzvolgyi_temetofoglalo_roman_nacionalistakat","timestamp":"2019. október. 25. 22:10","title":"Kitüntették az úzvölgyi temetőfoglaló román nacionalistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több budapesti járatot is töröltek az egész napos munkabeszüntetés miatt.","shortLead":"Több budapesti járatot is töröltek az egész napos munkabeszüntetés miatt.","id":"20191025_Fekete_pentek_Olaszorszagban__kozlekedesi_kaoszt_okozott_a_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2cfa5e-28fe-4e5e-9512-99df4ce8e7b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Fekete_pentek_Olaszorszagban__kozlekedesi_kaoszt_okozott_a_sztrajk","timestamp":"2019. október. 25. 13:40","title":"Fekete péntek Olaszországban - közlekedési káoszt okozott a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6d3d3-8e35-4466-8ae9-d3ba1e5cadac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a pálmaolajnak nincs jelenleg alternatívája, a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint azonban a megoldás helyben megvan.","shortLead":"A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a pálmaolajnak nincs jelenleg alternatívája, a Tudatos Vásárlók Egyesülete...","id":"20191025_palmaolaj_tudatos_vasarlok_egyesulete_edesseggyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6d3d3-8e35-4466-8ae9-d3ba1e5cadac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a812260d-0075-4192-a0cf-82cc835c9c79","keywords":null,"link":"/elet/20191025_palmaolaj_tudatos_vasarlok_egyesulete_edesseggyartok","timestamp":"2019. október. 25. 16:55","title":"Lenne a pálmaolajnak alternatívája akár Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185096be-53f5-4471-8cc8-8079bc8c5de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olasz jogvédő szervezetek és politikusok tiltakoznak a Carrefour durva pólója miatt.","shortLead":"Olasz jogvédő szervezetek és politikusok tiltakoznak a Carrefour durva pólója miatt.","id":"20191026_Nok_ellen_elkovetett_eroszakkal_illusztralja_egyik_polojat_a_Carrefouruzletlanc_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185096be-53f5-4471-8cc8-8079bc8c5de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a842c9e-8332-4c4c-b0b7-ca662c650082","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Nok_ellen_elkovetett_eroszakkal_illusztralja_egyik_polojat_a_Carrefouruzletlanc_Olaszorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 14:21","title":"Olyan pólót árult a Carrefour, amin egy férfi a mélybe lök egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos vállalat még most is kitart a Facebook Libra nevű saját pénzneme mellett, de vannak, akik már felrúgták az együttműködést. Mások pedig, köztük a Twitter, eleve hallani sem akarnak róla.","shortLead":"Számos vállalat még most is kitart a Facebook Libra nevű saját pénzneme mellett, de vannak, akik már felrúgták...","id":"20191025_facebook_libra_twitter_jack_dorsey_ebay_paypal_mastercard_kriptopenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec104ef-f927-4f25-af95-3278ee3dbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_libra_twitter_jack_dorsey_ebay_paypal_mastercard_kriptopenz","timestamp":"2019. október. 25. 16:03","title":"A Twitter vezetője úgy irtózik a Facebook szuperpénzétől, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett döntött. A törvényszék megerősítette: hamarosan vádemelés következhet az ügyben.","shortLead":"Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett...","id":"20191025_viking_sigyn_ukran_kapitany_szabadlabra_helyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a228a-e5e1-427e-9572-6af522a1ba51","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_viking_sigyn_ukran_kapitany_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2019. október. 25. 17:51","title":"Szabadlábra helyezhetik a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenét Andrew Lloyd Webber írta ehhez is, de a szöveget az énekesnő jegyzi. ","shortLead":"A zenét Andrew Lloyd Webber írta ehhez is, de a szöveget az énekesnő jegyzi. ","id":"20191025_Egy_uj_dal_is_hallhato_lesz_a_Macskak_musicalfimben_Taylor_Swift_enekli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032cff45-e562-4907-aab8-672b763ddfd5","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Egy_uj_dal_is_hallhato_lesz_a_Macskak_musicalfimben_Taylor_Swift_enekli","timestamp":"2019. október. 25. 20:10","title":"Egy új dal is hallható lesz a Macskák musicalfimben, Taylor Swift énekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]