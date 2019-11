Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c2fb99d-aa92-4b80-a59e-4c9e98f1b5f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre csökken a rovarok és pókok száma a németországi erdőkben és füves területeken – állítják kutatók, akik szerint az intenzív mezőgazdasági termelés a felelős az \"aggasztó\" mutatókért.","shortLead":"Egyre csökken a rovarok és pókok száma a németországi erdőkben és füves területeken – állítják kutatók, akik szerint...","id":"20191031_Aggaszto_mertekben_fogynak_a_rovarok_es_a_pokok_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2fb99d-aa92-4b80-a59e-4c9e98f1b5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e016cd8a-12fa-4913-b3b5-80e8614317b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_Aggaszto_mertekben_fogynak_a_rovarok_es_a_pokok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 31. 12:47","title":"Aggasztó mértékben fogynak a rovarok és a pókok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55956f62-9f53-4abf-b6bb-ef52ef717fda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drog értéke meghaladja a 300 millió dollárt.","shortLead":"A drog értéke meghaladja a 300 millió dollárt.","id":"20191031_400_kilo_metamfetamint_talaltak_tobb_szaz_chiliszoszos_uvegben_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55956f62-9f53-4abf-b6bb-ef52ef717fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b01140-0f76-49d5-8834-2c718f63b6a3","keywords":null,"link":"/elet/20191031_400_kilo_metamfetamint_talaltak_tobb_szaz_chiliszoszos_uvegben_Ausztraliaban","timestamp":"2019. október. 31. 07:59","title":"400 kiló metamfetamint találtak több száz chiliszószos üvegben Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.","shortLead":"A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.","id":"20191031_Karacsony_Gergely_tamogatna_a_staidonepitest_bizonyos_feltetelekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74eabc6-b8bb-4d56-9db5-fa6afd9469a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Karacsony_Gergely_tamogatna_a_staidonepitest_bizonyos_feltetelekkel","timestamp":"2019. október. 31. 20:26","title":"Karácsony Gergely támogatná a stadionépítést, bizonyos feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási formákat kínál, hogy biztonságban érezhessék magukat a téli időszakban.\r

\r

","shortLead":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási...","id":"20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e419b36-edf5-47c9-8536-84b37e697217","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","timestamp":"2019. október. 30. 15:26","title":"Zugló is meghirdette a kilakoltatások leállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a82f37-9326-4133-ab0e-e096f61df431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év az 5G mellett az összehajtható telefonokról is szól, bár ez utóbbiakkal egyelőre még sok a gond. Ez azonban csak felbátorította az egyik kínai gyártót, hogy egészen különleges elképzelést mutasson be. Nagy kár, hogy egyelőre nem működik.","shortLead":"Az idei év az 5G mellett az összehajtható telefonokról is szól, bár ez utóbbiakkal egyelőre még sok a gond. Ez azonban...","id":"20191031_tcl_osszehajthato_telefon_koncepcio_leporello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a82f37-9326-4133-ab0e-e096f61df431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b712c4-5cb3-48ad-8172-6e936cb0c9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_tcl_osszehajthato_telefon_koncepcio_leporello","timestamp":"2019. október. 31. 10:03","title":"Mintha egyben lenne a Galaxy Fold és a Mate X, olyan telefont tervezett meg a TCL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddc70ab-0e73-496e-ac88-884d411f4a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi polgármester munkatársai még nem érzik a változás szelét.","shortLead":"A VIII. kerületi polgármester munkatársai még nem érzik a változás szelét.","id":"20191101_Piko_Andras_Jozsefvaros_polgarmester_mikulas_propaganda_ujsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fddc70ab-0e73-496e-ac88-884d411f4a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596c1a54-2b16-48a9-8dec-01c4729dea74","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Piko_Andras_Jozsefvaros_polgarmester_mikulas_propaganda_ujsag","timestamp":"2019. november. 01. 10:10","title":"Pikó András \"leesett a székről\", amikor szembesült a józsefvárosi hagyományokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton csütörtökön kora reggel.","shortLead":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton...","id":"20191031_halalos_baleset_vas_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217f8abe-2d9d-40c2-a495-b5e01260bfb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_halalos_baleset_vas_megye","timestamp":"2019. október. 31. 07:28","title":"Meghalt egy kettészakadt autó utasa Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Annyi elvárható a tisztességes demokratikus sajtótól, hogy ha besétál az ajtón valami rejtett információ, képes legyen különbséget tenni a hazaárulás, hatalmi visszaélés, törvénysértés között és a törvénytelenül megszerzett, bizalmas, magánjellegű adat között.","shortLead":"Annyi elvárható a tisztességes demokratikus sajtótól, hogy ha besétál az ajtón valami rejtett információ, képes legyen...","id":"20191031_TGM_A_kep_mutatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86187a0-888d-4d87-9988-3e474991fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_TGM_A_kep_mutatoi","timestamp":"2019. október. 31. 17:34","title":"TGM: A kép mutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]