[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hatalmas csapást mért az Iszlám Államra, hogy megölték a vezérét, Abubakr al-Bagdadit. A kurd titkosszolgálati most együttműködött az amerikaiakkal, de kérdés, hogy Trump húzásai miatt ez így marad a jövőben is.","shortLead":"Hatalmas csapást mért az Iszlám Államra, hogy megölték a vezérét, Abubakr al-Bagdadit. A kurd titkosszolgálati most...","id":"201944__albagdadi_halott__dzsihad__segito_kurdok__bombakent_robbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5901cdd8-882b-4461-8eed-518931943660","keywords":null,"link":"/360/201944__albagdadi_halott__dzsihad__segito_kurdok__bombakent_robbant","timestamp":"2019. november. 01. 16:00","title":"Az elárult kurdok segítettek kiiktatni az Iszlám Állam kalifáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason különösen sok helyen lassul le a forgalom torlódás miatt, baleset is lassítja a közlekedést. Update: megszűntek a torlódások. ","shortLead":"Az M3-ason különösen sok helyen lassul le a forgalom torlódás miatt, baleset is lassítja a közlekedést. Update...","id":"20191101_Meg_mindig_sok_helyen_nagy_a_forgalom_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e044d0-3792-4828-bb28-28653bddbacf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Meg_mindig_sok_helyen_nagy_a_forgalom_az_orszagban","timestamp":"2019. november. 01. 14:18","title":"Javult a helyzet az utakon, csökkent a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai olajat szállító tartályhajó ellen, amely szerinte felelős a Brazília partjait sújtó olajszennyezésért.","shortLead":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai...","id":"20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12d7685-9554-4ee2-af75-4ef7afcf1db0","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 01. 19:17","title":"A brazilok szerint egy görög hajó felelős a parjaikat sújtó olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","shortLead":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","id":"20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170d54-0bd4-49a2-bfce-5f90b9079b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","timestamp":"2019. november. 02. 19:44","title":"Katakombában misézett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda5ee77-0128-4913-8458-43de56f21ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézifékezéssel próbálta meg elkerülni a sofőr az ütközést. Nem járt jól.","shortLead":"Kézifékezéssel próbálta meg elkerülni a sofőr az ütközést. Nem járt jól.","id":"20191102_baleset_vas_megye_felborult_auto_nyul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda5ee77-0128-4913-8458-43de56f21ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30a2f9-1e28-45b2-add2-a80a55084a9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_baleset_vas_megye_felborult_auto_nyul","timestamp":"2019. november. 02. 13:29","title":"Nyúl miatt borult fel egy autó Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317ebe84-9617-47e6-b997-23125d33ea22","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"DJ pörgeti a lemezeket a rajtkövek mögött, fények cikáznak a medencetérben, a négy versengő csapat kiabálva, mutogatva űzi-hajtja azokat a tagjait, akik a vízben a minél jobb helyezésekért tempóznak két napon át, kétszer két órában. Nem így képzeljük el az átlagos nemzetközi úszóversenyeket, ugye? ","shortLead":"DJ pörgeti a lemezeket a rajtkövek mögött, fények cikáznak a medencetérben, a négy versengő csapat kiabálva, mutogatva...","id":"20191102_international_swimming_league_isl_hosszu_katinka_duna_arena_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317ebe84-9617-47e6-b997-23125d33ea22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47c6f9-23c5-4428-ae27-a2b7f3814ea3","keywords":null,"link":"/sport/20191102_international_swimming_league_isl_hosszu_katinka_duna_arena_uszas","timestamp":"2019. november. 02. 20:00","title":"Keresik az úszás jövőjét, vajon tényleg az ISL lesz az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage, a legradikálisabb EU-ellenes brit politikai erő, a Brexit Párt vezetője, de ennek fejében a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elvetését követelte.","shortLead":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage...","id":"20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafba246-ced7-4705-993b-47c117c9a813","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","timestamp":"2019. november. 01. 17:14","title":"Szövetséget ajánlottak Boris Johnsonnak, de ebből nem biztos, hogy kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]