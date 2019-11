Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","shortLead":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","id":"20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebf21-9565-4d1b-9838-8636b6bf02ee","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","timestamp":"2019. november. 02. 19:10","title":"Nyert az angol éllovas és a címvédő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","shortLead":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","id":"20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb077c0-c4ff-4088-a88f-a82762b516ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","timestamp":"2019. november. 02. 18:31","title":"Harcoló kurd nők üzentek a magyar népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés, hogy az álomszerű első találkozást követően a szürke hétköznapokban mennyi haszna van/lesz a 4K követőjének. ","shortLead":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés...","id":"20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b79e4e5-e5b1-4083-b991-d794af616a36","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","timestamp":"2019. november. 03. 17:00","title":"Van értelme 8K tévét venni? Megnéztünk egy itthon is kapható példányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","shortLead":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","id":"20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba5984d-a249-4836-b39e-a6fd1e36fad4","keywords":null,"link":"/sport/20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","timestamp":"2019. november. 02. 19:25","title":"A Mezőkövesd pontokat rabolt az Üllői útról + honvédos álomgól videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2447a18a-bfcd-4c3c-a9c9-60fc5cf4d5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Halotti beszédet Latinovits Zoltán szavalta el.\r

\r

","shortLead":"A Halotti beszédet Latinovits Zoltán szavalta el.\r

\r

","id":"20191101_Orban_Kosztolanyiverset_posztolt_mindenszentekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2447a18a-bfcd-4c3c-a9c9-60fc5cf4d5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ef97b6-541b-44e9-90be-ce3162bc5564","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Orban_Kosztolanyiverset_posztolt_mindenszentekre","timestamp":"2019. november. 01. 18:15","title":"Orbán Kosztolányi-verset posztolt mindenszentekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e3750e-6d82-49c4-813c-a513d2466f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vonalvezetés 5 évtizedet repít vissza a múltba, de a lemezek alatt sokkal modernebb technika rejtőzik.","shortLead":"A vonalvezetés 5 évtizedet repít vissza a múltba, de a lemezek alatt sokkal modernebb technika rejtőzik.","id":"20191101_egy_60_millios_bmw_ami_csodalatosan_mossa_el_a_hatart_a_70es_evek_es_napjaink_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e3750e-6d82-49c4-813c-a513d2466f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69308027-827b-48f1-98d1-30461f1b124c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_egy_60_millios_bmw_ami_csodalatosan_mossa_el_a_hatart_a_70es_evek_es_napjaink_kozott","timestamp":"2019. november. 02. 06:41","title":"Egy 60 milliós BMW, ami csodálatosan mossa el a határt a 70-es évek és napjaink között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723f505b-0ea2-4f26-bc69-a148cb0efea8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-től tart az építkezés.","shortLead":"2017-től tart az építkezés.","id":"20191102_2021re_kesz_a_Pannon_Park_nem_lesz_olcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723f505b-0ea2-4f26-bc69-a148cb0efea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f688700a-e293-4241-be44-336b3a6ec096","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_2021re_kesz_a_Pannon_Park_nem_lesz_olcso","timestamp":"2019. november. 02. 10:03","title":"2021-re kész a Pannon Park, nem lesz olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]