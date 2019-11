Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40786e3-277b-461c-95cf-d78922717d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábbi tuningoktól eltérően ez a német kocka terepjáró nem a számára életidegen aszfalton lett potensebb.","shortLead":"A korábbi tuningoktól eltérően ez a német kocka terepjáró nem a számára életidegen aszfalton lett potensebb.","id":"20191104_dizel_es_igazi_terepjaro_a_brabus_uj_gosztalyos_mercedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40786e3-277b-461c-95cf-d78922717d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ec053e-ff7f-4389-aa73-c98a66dcb4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_dizel_es_igazi_terepjaro_a_brabus_uj_gosztalyos_mercedese","timestamp":"2019. november. 04. 16:21","title":"Dízel és igazi terepjáró a Brabus új G-osztályos Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ legkedvesebb magányos hőse nem magányos többé!","shortLead":"A világ legkedvesebb magányos hőse nem magányos többé!","id":"20191105_Keanu_Reeves_megmutatta_a_baratnojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ceb5db-db4d-4c25-a09a-94ea8e43d25c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Keanu_Reeves_megmutatta_a_baratnojet","timestamp":"2019. november. 05. 10:31","title":"Keanu Reeves megmutatta a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta a bírák nyugdíjazási korát – így döntött az Európa Unió Bírósága. A varsói illetékesek közölték, mindenképpen véghez viszik az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását.","shortLead":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta...","id":"20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437f45c-bec5-45f8-8eb0-0673ecd9e896","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","timestamp":"2019. november. 05. 12:42","title":"Elmeszelte az EU bírósága a lengyel igazságszolgáltatási reformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df37da06-bf7a-4abf-8523-99e835f65507","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván megörökítették a kísérletet, felkavaró felvétel született belőle.","shortLead":"Nyilván megörökítették a kísérletet, felkavaró felvétel született belőle.","id":"20191105_A_hulyeseg_tenyleg_faj_egy_skot_ferfi_a_sajat_fenekebol_akart_kiloni_egy_tuzijatekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df37da06-bf7a-4abf-8523-99e835f65507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fcf848-dda5-4707-8a6b-fefdb0bb7d46","keywords":null,"link":"/elet/20191105_A_hulyeseg_tenyleg_faj_egy_skot_ferfi_a_sajat_fenekebol_akart_kiloni_egy_tuzijatekot","timestamp":"2019. november. 05. 09:57","title":"A hülyeség tényleg fáj: a saját fenekéből akart kilőni egy tűzijátékot egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596d8eac-3439-439a-883a-d148ef9586a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Végül is komoly feladatuk van: a farkasokat kell távol tartaniuk.","shortLead":"Végül is komoly feladatuk van: a farkasokat kell távol tartaniuk.","id":"20191105_Ilyen_ontudatos_lamakat_meg_nem_lattunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596d8eac-3439-439a-883a-d148ef9586a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb25d982-d7c7-460c-bab3-006dcc6eb843","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ilyen_ontudatos_lamakat_meg_nem_lattunk","timestamp":"2019. november. 05. 09:31","title":"Ilyen öntudatos lámákat még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?","shortLead":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is...","id":"20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215e9d0c-1a04-4bd1-8fbc-6ccb9eab2f62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","timestamp":"2019. november. 03. 14:00","title":"Karrierje csúcsára ért a nőként mindenben első Christine Lagarde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204b22f2-7731-473c-a19c-18d4a01f63b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fiorentina-szurkoló Zwack Sándor azt javasolja, szakítsák meg a kapcsolatot a Mario Balotellit rasszista rigmusokkal heccelő veronai szurkolókkal.","shortLead":"A Fiorentina-szurkoló Zwack Sándor azt javasolja, szakítsák meg a kapcsolatot a Mario Balotellit rasszista rigmusokkal...","id":"20191105_Zwack_Sandor_egy_olasz_lapban_kelt_ki_a_Verona_rasszista_szurkoloi_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204b22f2-7731-473c-a19c-18d4a01f63b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5faf5e-549d-4100-b3ad-c4a464873dca","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Zwack_Sandor_egy_olasz_lapban_kelt_ki_a_Verona_rasszista_szurkoloi_ellen","timestamp":"2019. november. 05. 12:57","title":"Zwack Sándor egy olasz lapban kelt ki a Verona rasszista szurkolói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs, pragmatikus és tapasztalt vezető, aki képes önálló értékítéletre is – mindezt a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov árulta el az orosz állami televízió Rosszija 1 csatornájának adott nyilatkozatában.","shortLead":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs...","id":"20191104_Putyin_orban_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e613f9-3205-47cc-8563-edc82beebba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Putyin_orban_budapest","timestamp":"2019. november. 04. 08:45","title":" Putyin: Orbán bölcs vezető, aki kiemelkedik európai kollégái közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]