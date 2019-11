14 millió forintért kelt el egy jeges-tengeri pókrák Japánban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39ebea1-4439-4009-aa8f-a7292b255df1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A francia ételszállító vállalkozás nem dicsekszik bevételeivel, de futhat a szekér, ha egy halom multi az ügyfele.","shortLead":"A francia ételszállító vállalkozás nem dicsekszik bevételeivel, de futhat a szekér, ha egy halom multi az ügyfele.","id":"20191105_Ilyen_amikor_a_Disney_es_a_Chanel_a_menekulteket_valasztja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d39ebea1-4439-4009-aa8f-a7292b255df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c76197-9d69-4656-a188-8504789e4302","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ilyen_amikor_a_Disney_es_a_Chanel_a_menekulteket_valasztja","timestamp":"2019. november. 06. 12:30","title":"Ilyen, amikor a Disney és a Chanel a menekülteket választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Albert Einstein és Stephen Hawking munkásságáról szóló dokumentumfilm a két tudós világegyetemről alkotott nézeteit ütközteti.","shortLead":"Az Albert Einstein és Stephen Hawking munkásságáról szóló dokumentumfilm a két tudós világegyetemről alkotott nézeteit...","id":"20191106_einstein_hawking_az_univerzum_mesterei_fekete_lyuk_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871bdffb-41c1-4a56-b917-25e8644a6612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_einstein_hawking_az_univerzum_mesterei_fekete_lyuk_csillagaszat","timestamp":"2019. november. 06. 17:03","title":"A fekete lyuk titkáról és az univerzum mestereiről lesz ma este egy izgalmasnak ígérkező műsor a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár Tamás helyére kellett új játékost behívnia a szövetségi kapitánynak.","shortLead":"Kádár Tamás helyére kellett új játékost behívnia a szövetségi kapitánynak.","id":"20191106_magyar_valogatott_kadar_tamas_serules_marco_rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123e25f8-b683-4b58-bc36-0fa645d642b1","keywords":null,"link":"/sport/20191106_magyar_valogatott_kadar_tamas_serules_marco_rossi","timestamp":"2019. november. 06. 17:25","title":"Újabb sérült miatt vakarhatja a fejét Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Collins szótár a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki minden évben az év szavát, azt vizsgálva, hogy mely angol kifejezések használata ugrott meg az adott évben a legnagyobb mértékben.","shortLead":"A Collins szótár a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki minden...","id":"20191108_Megvan_az_ev_szava__szazszor_tobbet_hasznaltak_2019ben_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5980c9e-4ba9-418b-800d-7ccefed0842c","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megvan_az_ev_szava__szazszor_tobbet_hasznaltak_2019ben_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. november. 08. 09:16","title":"Az év szavát százszor többet használták 2019-ben, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán ismertetett októberi felülvizsgált jelentése szerint. Ugyanebből az is kiderül, hogy lassul az euróövezet gazdasági bővülése, különösen a kereskedelem és a feldolgozóipar teljesítményének mérséklődése miatt.","shortLead":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF...","id":"20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52dabe0-1a03-4239-bca5-1307a447bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. november. 06. 16:13","title":"Magyarországot megdicsérte, Európa fölött fellegeket lát az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten tarthatják meg a magyar biztosjelölt meghallgatását.","shortLead":"Jövő héten tarthatják meg a magyar biztosjelölt meghallgatását.","id":"20191107_Hivatalossa_valt_bovitesert_felelos_EUbiztos_lehet_Varhelyi_Oliver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e746ef5a-f578-44c3-9613-742f07796abb","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Hivatalossa_valt_bovitesert_felelos_EUbiztos_lehet_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2019. november. 07. 15:09","title":"Hivatalos: bővítésért felelős EU-biztos lehet Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]