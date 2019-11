Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hermetikusan lezárta a rendőrség az utcákat, amerre a török elnök konvoja elhaladt.","shortLead":"Hermetikusan lezárta a rendőrség az utcákat, amerre a török elnök konvoja elhaladt.","id":"20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80efb774-5154-47af-a0f3-2facc022f607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Megérkezett Erdogan, szinte csak a guruló ördögszekerek hiányoztak az Andrássy útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók pedig imádják a képeket. ","shortLead":"A rajongók pedig imádják a képeket. ","id":"20191108_Terence_Hill_regi_csaladi_fotoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82567e22-8a51-48eb-9f4e-6da1752914b2","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Terence_Hill_regi_csaladi_fotoi","timestamp":"2019. november. 08. 16:22","title":"Terence Hill cuki családi fotókkal köszöntötte fel a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén használatos vészjelző gombot.","shortLead":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén...","id":"20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d1625-a5d3-4191-aa22-ae30e0418d54","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","timestamp":"2019. november. 06. 20:28","title":"Vaklárma volt az amszterdami gépeltérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szocialisták két panaszában nincs valódi alkotmányossági kérdés, ezért az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította ezeket. Így november 10-én meg kell ismételni két képviselőválasztást, és előfordulhat, hogy a Fidesz visszaszerzi többségét.","shortLead":"A szocialisták két panaszában nincs valódi alkotmányossági kérdés, ezért az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191107_Szekszard_az_Alkotmanybirosag_szabad_utat_adott_a_vasarnapi_ujraszavazasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efff7178-b55a-4593-9b48-fe2608a5943b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Szekszard_az_Alkotmanybirosag_szabad_utat_adott_a_vasarnapi_ujraszavazasnak","timestamp":"2019. november. 07. 19:17","title":"Szekszárd: az Alkotmánybíróság szabad utat adott a vasárnapi újraszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakástüzek harmadát az elavult villamossági rendszerek okozzák, a biztosítások egy része már nem is vállal kockázatot olyan lakásra, ahol nem korszerűsítették az elektromos hálózatot. A több százezer forintos költséggel járó felújításra, főként az évtizedek óta panelekben élő nyugdíjasoknak nincs pénzük.","shortLead":"A lakástüzek harmadát az elavult villamossági rendszerek okozzák, a biztosítások egy része már nem is vállal kockázatot...","id":"20191107_Idozitett_bomba_a_panelek_elektromos_halozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6a8be-7447-44ac-a809-f6492173947f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Idozitett_bomba_a_panelek_elektromos_halozata","timestamp":"2019. november. 07. 17:45","title":"Időzített bomba a panelek elektromos hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP sokkal nagyobb, de a Xerox vételi ajánlatot tett. ","shortLead":"A HP sokkal nagyobb, de a Xerox vételi ajánlatot tett. ","id":"20191107_Megvenne_a_Xerox_a_HewlettPackardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0aa2a3-a7c2-4782-9b79-c318e4f3540a","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Megvenne_a_Xerox_a_HewlettPackardot","timestamp":"2019. november. 07. 14:13","title":"Megvenné a Xerox a Hewlett-Packardot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]