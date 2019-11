Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este.","shortLead":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","shortLead":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","id":"20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eb00b7-3021-45ab-a907-994f32abfe8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","timestamp":"2019. november. 08. 22:18","title":"Megtalálhatták Stockholm közelében az elsüllyedt Vasa hadihajó párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is megmarad az információ.","shortLead":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is...","id":"20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cba4199-ea96-4ae2-adcd-a4a5ed12696d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","timestamp":"2019. november. 08. 22:03","title":"DVD? Pendrive? Felejtse el, a Microsoft üveglapja sokkal jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerencséje volt a színésznőnek, nagyon korlátozott és így visszafordítható volt az érkatasztrófa. ","shortLead":"Szerencséje volt a színésznőnek, nagyon korlátozott és így visszafordítható volt az érkatasztrófa. ","id":"20191108_Catherine_Deneuve_jol_reagal_a_kezelesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20edb3-4bae-423c-bf0c-3bac4ab7f9aa","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Catherine_Deneuve_jol_reagal_a_kezelesekre","timestamp":"2019. november. 08. 21:18","title":"Catherine Deneuve jól reagál a kezelésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új zugligeti campusában. De számos más építészeti megoldás is ösztönzi még itt közös munkára a hallgatókat.","shortLead":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti...","id":"201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51c2d5-9c57-4b7a-9385-c40c6d894ed6","keywords":null,"link":"/360/201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","timestamp":"2019. november. 10. 16:00","title":"Világszínvonalú otthont kapott Budán az európai hírű dizájnegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","shortLead":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","id":"20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89882527-83ad-479d-a2c1-8f25a8d14f23","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","timestamp":"2019. november. 10. 19:01","title":"Fábry megfejtette a választási eredményt: a Fidesz vegyen vissza az arcából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban a hétvégén esős idő lesz, 15 fokkal – tesszük hozzá.","shortLead":"A fővárosban a hétvégén esős idő lesz, 15 fokkal – tesszük hozzá.","id":"20191109_Megnyilt_a_karacsonyi_vasar_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a39233-b0d4-4f79-9612-a100be8956dc","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Megnyilt_a_karacsonyi_vasar_Budapesten","timestamp":"2019. november. 09. 12:31","title":"Megnyílt a karácsonyi vásár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","shortLead":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","id":"20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54853f50-7b32-43d7-9dfc-377e40d18233","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","timestamp":"2019. november. 09. 20:40","title":"Videó: Elég kemény manővert vitt végig a sofőr egy székesfehérvári busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]