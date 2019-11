Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett változata a Vígszínházban.","shortLead":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett...","id":"201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68282c5-958e-41b2-a0cd-cd92cab7c72e","keywords":null,"link":"/360/201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","timestamp":"2019. november. 10. 12:30","title":"Eszenyi Enikő bemutatja: Az újarisztokrácia diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi kedvence, ha más fajtába tartozna.","shortLead":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi...","id":"20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962bc162-f000-45ca-93e7-6f5cad94771a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 09. 14:03","title":"Ez a program egyetlen kattintással új állatot varázsol a házi kedvencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","shortLead":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","id":"20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971b2594-a149-4e44-b581-f5c3759076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","timestamp":"2019. november. 10. 15:39","title":"Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt szavazáson ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az október 13-ai választásokon.","shortLead":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt...","id":"20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98bcb96-568a-47a2-9715-f904a585114a","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","timestamp":"2019. november. 10. 08:12","title":"Tíz településen tartanak megismételt szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 15 évben először fordul elő, hogy a leggazdagabbak vagyona összességében csökkent.","shortLead":"Az elmúlt 15 évben először fordul elő, hogy a leggazdagabbak vagyona összességében csökkent.","id":"20191109_Akik_117_ezer_milliard_forintot_buktak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efece24-7074-44d0-97f4-dba1a6b2e9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Akik_117_ezer_milliard_forintot_buktak","timestamp":"2019. november. 09. 16:42","title":"Akik 117 ezer milliárd forintot buktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben a hatóságok szerint a hét közepén érkező újabb meleghullám miatt tovább súlyosbodik a helyzet, három ember is tűzhalált szenvedett.","shortLead":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben...","id":"20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3308914-3f2e-4be4-8004-f7458d659611","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","timestamp":"2019. november. 10. 09:45","title":"Ausztráliában elszabadult a pokol – megállíthatatlanul terjednek a tüzek, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","shortLead":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","id":"20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8698f2d7-a1da-4870-9632-bf5f2e6276c0","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","timestamp":"2019. november. 10. 16:21","title":"Romániai elnökválasztás: minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]