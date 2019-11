Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel városban is küzdenek a téli szmoggal.","shortLead":"A lengyel városban is küzdenek a téli szmoggal.","id":"20191110_Dronokat_vetnek_be_Krakkoban_a_szemetegeto_lakosok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed33101-1295-4c0c-b889-f0a8e6100506","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Dronokat_vetnek_be_Krakkoban_a_szemetegeto_lakosok_ellen","timestamp":"2019. november. 10. 18:31","title":"Drónokat vetnek be Krakkóban a szemetet égető lakosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát, egy fiatal nőt. Tagadni nehéz lett volna: a professzort részegen, egy folyóban állva találták meg, amint éppen próbált megszabadulni a feldarabolt holttesttől.","shortLead":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát...","id":"20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ae7a4-f791-40ef-986e-acf8b681e8ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","timestamp":"2019. november. 10. 10:25","title":"Részegen, egy folyóban, két női kar társaságában találták meg az orosz történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki könyvet is szentelt annak a problémának, hogy az informatikai forradalom hősei, az Apple, a Google, az Amazon vagy a Facebook milyen mértékben vették át a nagy bankok és pénzintézetek szerepét a globális pénzpiacon. Óriási pénzek felett rendelkeznek, miközben a működésük teljesen átláthatatlan, mert nem vonatkoznak rájuk a bankok szabályai.","shortLead":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki...","id":"20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bc065d-11db-492a-90a4-ce618ed3e132","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","timestamp":"2019. november. 09. 07:30","title":"A high-tech óriások lehetnek a következő válság legfőbb okozói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","shortLead":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","id":"20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069248d5-bcc5-4c2f-9b2c-3f73714e3940","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","timestamp":"2019. november. 09. 14:06","title":"Túltolta a gumicukrot és elájult a repülőn az NBA kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","shortLead":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","id":"20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd0133-3422-48cb-9c4b-93ada0e48029","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","timestamp":"2019. november. 10. 16:36","title":"Ismét pokolgép robbant a szíriai Tell-Abjadnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b814af59-556e-4509-9955-ef66f9a7185a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas ajándékot kap hamarosan az amerikai elnök a Berlini fal leomlásának emléknapján. Igaz nem feltétlen fog neki örülni.","shortLead":"Hatalmas ajándékot kap hamarosan az amerikai elnök a Berlini fal leomlásának emléknapján. Igaz nem feltétlen fog neki...","id":"20191109_Ennyire_meg_nem_trollkodtak_meg_Trumpot_27_tonnas_berlini_faldarabot_kuldtek_neki_ajandekba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b814af59-556e-4509-9955-ef66f9a7185a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68557cf9-0279-4541-91a9-ffc946a24729","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Ennyire_meg_nem_trollkodtak_meg_Trumpot_27_tonnas_berlini_faldarabot_kuldtek_neki_ajandekba","timestamp":"2019. november. 09. 16:05","title":"Ennyire még nem trollkodták meg Trumpot: 2,7 tonnás berlini faldarabot küldtek neki ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti át. Legutóbb beszámoltunk a terület legfontosabb eszközeiről, a hasznos oldalakról és alkalmazásokról, most rátérünk arra, hogy milyen elméleti háttérre van szükség a helyes használatukhoz.","shortLead":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti...","id":"20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a330d-ac2b-4d1d-b436-a4e07adaf28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","timestamp":"2019. november. 09. 10:15","title":"Bitek éjjel-nappal - a kriptopénz-kereskedés sajátosságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]