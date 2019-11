Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni köztársasági elnök egy vasárnapi beszédében.\r

","shortLead":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni...","id":"20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d9432-f11f-4936-b3bd-804f78b95e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","timestamp":"2019. november. 10. 14:11","title":"Óriási olajmezőt fedeztek fel Irán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"\"Az átláthatóság jegyében\" döntött így Erzsébetváros polgármestere.\r

","shortLead":"\"Az átláthatóság jegyében\" döntött így Erzsébetváros polgármestere.\r

","id":"20191110_erzsebetvaros_polgarmester_dk_czegledy_csaba_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ba7ef4-0e7e-4c2e-a60f-67725e25a634","keywords":null,"link":"/kkv/20191110_erzsebetvaros_polgarmester_dk_czegledy_csaba_szerzodes","timestamp":"2019. november. 10. 11:10","title":"Nyilvánosságra hozta Niedermüller, mennyiért szerződött a kerülete Czeglédy ügyvédi irodájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","shortLead":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","id":"20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95acde0-6d4b-495b-9ca2-603988d7aeb6","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","timestamp":"2019. november. 09. 10:41","title":"Fellázadtak a rendőrök a bolíviai elnök ellen, aki már puccsról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","id":"20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513964b-2189-4532-8492-ac68194b56bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","timestamp":"2019. november. 09. 09:53","title":"Kártérítést kapott Galambos Lajos az „emberhez méltatlan börtönkörülmények” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","shortLead":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","id":"20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79748a-63e6-442b-a3fa-45a715eb33b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","timestamp":"2019. november. 10. 12:22","title":"Iszonyú összeget költhetünk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megleckéztették, de nem fosztották meg a további kormányzás lehetőségétől a kanadaiak a liberális Justin Trudeau-t, aki mélyen megosztott országot irányít.","shortLead":"Megleckéztették, de nem fosztották meg a további kormányzás lehetőségétől a kanadaiak a liberális Justin Trudeau-t, aki...","id":"201945__trudeau_ujra__ketteszakadt_kanada__kisebbsegi_kormany__jozanito_pofon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb175835-057f-4fec-8dfc-c2ef944e3b7e","keywords":null,"link":"/360/201945__trudeau_ujra__ketteszakadt_kanada__kisebbsegi_kormany__jozanito_pofon","timestamp":"2019. november. 09. 16:00","title":"Józanító pofont kapott Trudeau, nem lesz könnyű kormányoznia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mintha nem tudná, hogyan kezelje a hirtelen főpolgármesterré vált Karácsonyt. A választások előtt még arról beszélt, majdnem megsajnálja, most pedig az ellenzéki politikus már a kormányülés vendége volt. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A miniszterelnök mintha nem tudná, hogyan kezelje a hirtelen főpolgármesterré vált Karácsonyt. A választások előtt még...","id":"20191109_Fulke_Karacsony_elerte_hogy_zavarba_jott_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc1e56f-a37a-4861-9d4f-e47568d5ccac","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Fulke_Karacsony_elerte_hogy_zavarba_jott_Orban","timestamp":"2019. november. 09. 10:30","title":"Fülke: Karácsony elérte, hogy Orbán zavarba jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este.","shortLead":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]