Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki könyvet is szentelt annak a problémának, hogy az informatikai forradalom hősei, az Apple, a Google, az Amazon vagy a Facebook milyen mértékben vették át a nagy bankok és pénzintézetek szerepét a globális pénzpiacon. Óriási pénzek felett rendelkeznek, miközben a működésük teljesen átláthatatlan, mert nem vonatkoznak rájuk a bankok szabályai. A high-tech óriások lehetnek a következő válság legfőbb okozói? Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este. Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön Négy évvel élt tovább a vártnál Tyimur, a távol-keleti kecske: az eredetileg tigris-tápláléknak szánt kérődző a napokban egy távol-keleti vadasparkban múlt ki. Elpusztult Tyimur, a tigrisek kecske barátja Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.

Belép a DK-ba és Karácsony helyettesét segíti Kálmán Olga