[{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","id":"20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513964b-2189-4532-8492-ac68194b56bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","timestamp":"2019. november. 09. 09:53","title":"Kártérítést kapott Galambos Lajos az „emberhez méltatlan börtönkörülmények” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium felhasználásával.","shortLead":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül...","id":"20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f11627-18b3-4f31-906a-88332f802d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","timestamp":"2019. november. 09. 17:03","title":"Néhány egyetemista rájött, hogyan lehet mézet készíteni méhek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","shortLead":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","id":"20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd3e02a-f3e7-4692-aa48-b4f935ed0d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","timestamp":"2019. november. 10. 09:47","title":"Fémforgács lehet a Lidl leveles tésztájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","shortLead":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","id":"20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d420a5-1424-45eb-948c-5f3942b8a7fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","timestamp":"2019. november. 10. 06:41","title":"Időkapszulának tűnik ez az alig használt komáromi Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","id":"20191110_meghalt_szivos_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664ab555-4c12-43aa-b4af-a060722ea71f","keywords":null,"link":"/sport/20191110_meghalt_szivos_istvan","timestamp":"2019. november. 10. 23:19","title":"Meghalt Szívós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","shortLead":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","id":"20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37927d13-b9d5-44f4-9b77-fb3f28df966b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","timestamp":"2019. november. 09. 08:02","title":"Michael Bloomberg hivatalosan is bejelentette, amerikai elnök lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]