[{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","shortLead":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","id":"20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098efa63-5d9a-4a44-b2f1-96f95def22da","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","timestamp":"2019. november. 12. 15:28","title":"Európai Bizottság előtt a magyar szennyvízbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","shortLead":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","id":"20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e3881-028a-4504-8991-342dcda4ba6a","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","timestamp":"2019. november. 13. 10:20","title":"Jane Fonda bíróság elé állítaná a klímabűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki. Izrael arra szólította fel az embereket, hogy csak akkor utazzanak Tel-Aviv környékére, ha feltétlenül szükséges. ","shortLead":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki...","id":"20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf01cde-61a0-47c7-8394-4d148a33e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","timestamp":"2019. november. 12. 09:06","title":"Háborús készültséget rendeltek el Tel-Aviv környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába vetett hite: az ázsiai országban tevékenykedő német cégek többsége kedvezőtlennek tartja a kínai gazdaság kilátásait.","shortLead":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába...","id":"20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f00e70-678d-40a5-9dc9-405660f9a09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","timestamp":"2019. november. 12. 13:11","title":"Menekülnek a német cégek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. Nemcsak a hatóságoknak, hanem a fuvarozó cégeknek is meggyűlik velük a bajuk, ha nem figyel a kamionsofőr, tiltott embercsempészetért akár börtönbe is kerülhet. Ez a veszély 2015 után megint egyre inkább fenyegeti a magyar kamionosokat is. ","shortLead":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális...","id":"20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4b1ab-3eb6-4f77-b315-c995e5b7bb55","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","timestamp":"2019. november. 13. 06:30","title":"\"Legyen óvatos, legyen éber\" – így indítják útnak a magyar kamionosokat a migránsok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","shortLead":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","id":"20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e8e95-6161-4ab6-a633-104c2950734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","timestamp":"2019. november. 12. 06:51","title":"Amerikaiak egészségügyi adataihoz férhetett hozzá a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-nek támadt egy ötlete, hogyan jelezhetné a felhasználók felé már jó előre, melyik weboldal lassú és melyik gyors. Egy felirat és a betöltést jelző sáv is mutatni fogja a felhasználóknak, melyik weboldalt érdemes bezárni és inkább máshol böngészgetni helyette.","shortLead":"A Google-nek támadt egy ötlete, hogyan jelezhetné a felhasználók felé már jó előre, melyik weboldal lassú és melyik...","id":"20191112_google_chrome_lassu_weboldal_betoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a1a40-3670-4ae3-bfc5-43da6dcae1d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_chrome_lassu_weboldal_betoltes","timestamp":"2019. november. 12. 08:03","title":"Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa59a9a2-2edb-47ef-bb9d-d0b3cb2bb560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosokat is megdöbbentette az eset.","shortLead":"Az orvosokat is megdöbbentette az eset.","id":"20191111_csotany_ful_kina_ferfi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa59a9a2-2edb-47ef-bb9d-d0b3cb2bb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713775b2-61d4-4971-bd99-d0e99824d235","keywords":null,"link":"/elet/20191111_csotany_ful_kina_ferfi_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 11. 22:02","title":"Csótánycsalád élt egy kínai férfi jobb fülében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]