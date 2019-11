Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","shortLead":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","id":"20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fab610-0dcc-49e1-8c21-3420d8dc8636","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","timestamp":"2019. november. 20. 08:32","title":"Nyolc cégre hullott eddig a jegybanki pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző árszegmensekben.","shortLead":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző...","id":"20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f2984-3fa3-48aa-8487-ce74b437fbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","timestamp":"2019. november. 19. 17:03","title":"Ezek ma a legjobb androidos telefonok, amelyeket egy adott árkategóriában kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását a képviselőháznak - jelentette be a döntést hétfőn John Roberts, az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi bíróság elnöke.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását...","id":"20191118_Egyelore_titokban_maradnak_Trump_adobevallasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe59672-f7dd-4f4f-8a02-3bdb04df110f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Egyelore_titokban_maradnak_Trump_adobevallasai","timestamp":"2019. november. 18. 21:29","title":"Egyelőre titokban maradnak Trump adóbevallásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos céldátummal nemsokára előállnak, de Süli János miniszter arról beszélt, hogy 2029 előtt nem valószínű, hogy elkészülnek az új paksi blokkok. ","shortLead":"A hivatalos céldátummal nemsokára előállnak, de Süli János miniszter arról beszélt, hogy 2029 előtt nem valószínű...","id":"20191119_Paks_II_2029_lehet_az_uj_celdatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2251a-bbb2-4954-9f8e-e811a04d64a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Paks_II_2029_lehet_az_uj_celdatum","timestamp":"2019. november. 19. 09:58","title":"Paks II.: 2029 lehet az új céldátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0479e6-f990-4532-ae29-1a3827accd02","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Árverésre bocsátják Diana walesi hercegnő sötétkék bársonyruháját, amelyet akkor viselt, amikor 1985-ben John Travoltával táncolt a washingtoni Fehér Házban.\r

\r

","shortLead":"Árverésre bocsátják Diana walesi hercegnő sötétkék bársonyruháját, amelyet akkor viselt, amikor 1985-ben John...","id":"20191119_Elado_a_kek_ruha_amiben_Diana_hercegno_Travoltaval_tancolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0479e6-f990-4532-ae29-1a3827accd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850f27b5-1a83-413f-a665-67b0fcd084d3","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Elado_a_kek_ruha_amiben_Diana_hercegno_Travoltaval_tancolt","timestamp":"2019. november. 19. 09:15","title":"Eladó az éjkék ruha, amelyben Diana hercegnő Travoltával táncolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi dombormű leszedéséhez. Időközben viszont megoldódott az ügy.","shortLead":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi...","id":"20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21290b1d-898e-4e44-9d48-9620220b159e","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","timestamp":"2019. november. 19. 16:43","title":"Egy megsemmisítésre ítélt budapesti domborművet próbálnak megmenteni önkéntesekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]