[{"available":true,"c_guid":"97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót, a GT40-est, és nyerte meg az olasz rivális által uralt 24 órás versenyt a franciaországi Le Mans-ban. James Mangold a siker történetét vitte filmre.","shortLead":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót...","id":"201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66676e2e-18dd-4a06-83fc-7dfe8fbc3ad5","keywords":null,"link":"/360/201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","timestamp":"2019. november. 22. 19:00","title":"Amikor a ronda Ford legyőzte az elegáns Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekrény mögé rejtett ajtó titkát a kerület alpolgármestere árulta el.","shortLead":"A szekrény mögé rejtett ajtó titkát a kerület alpolgármestere árulta el.","id":"20191122_Kiderult_mire_szolgal_a_IX_keruleti_polgarmesteri_iroda_atjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e2d3c0-67c3-46f2-b383-e353c0f99288","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kiderult_mire_szolgal_a_IX_keruleti_polgarmesteri_iroda_atjaroja","timestamp":"2019. november. 22. 18:05","title":"Kiderült, mire szolgál a IX. kerületi polgármesteri iroda átjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros-hálózat ráadásul, mert egyébként nincs is semmi gond.","shortLead":"Soros-hálózat ráadásul, mert egyébként nincs is semmi gond.","id":"20191122_Az_Emmi_a_pedagogustuntetesrol_SOROS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559bedd-80c8-46e8-8581-3a4c9752b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Az_Emmi_a_pedagogustuntetesrol_SOROS","timestamp":"2019. november. 22. 16:58","title":"Az Emmi a pedagógustüntetésről: S.O.R.O.S.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint a kampány miatt történhetett a mulasztás.","shortLead":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint...","id":"20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc653e8-455d-4c59-8990-4b87c9d34074","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","timestamp":"2019. november. 23. 11:59","title":"800 milliós útfelújítást bukhat Újpest az előző vezetés hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9608b77-c2b4-4776-aca9-e43e9eeb3516","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerékhajtású szörnyeteg gyakorlatilag minden kínzást elvisel, és szinte kívánja az ugratókat. ","shortLead":"A négykerékhajtású szörnyeteg gyakorlatilag minden kínzást elvisel, és szinte kívánja az ugratókat. ","id":"20191122_a_vw_ujdonsaga_egy_igazi_benzinpusztito_fenevad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9608b77-c2b4-4776-aca9-e43e9eeb3516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12954991-3357-4837-9f10-c9eddd51e9d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_a_vw_ujdonsaga_egy_igazi_benzinpusztito_fenevad","timestamp":"2019. november. 22. 11:21","title":"A VW újdonsága egy igazi benzinpusztító fenevad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81c9c2c-3da2-4bdc-ab3f-6aaa99001665","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Jó a kedvem, hej tillárom / Grüntől vettem a csillárom” - örökítette meg a hatvanas években az első magyar musical, az Egy szerelem három éjszakája egyik slágere, hogy a Grünbergerék csillárboltja fogalom. A lassan 120 éves cégben már a negyedik generáció dolgozik, és nemcsak az akár másfél tonnás csillárok készítését fejlesztették művészi szintre, hanem a túlélést is.","shortLead":"„Jó a kedvem, hej tillárom / Grüntől vettem a csillárom” - örökítette meg a hatvanas években az első magyar musical...","id":"20191122_grunberger_csillar_magyar_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81c9c2c-3da2-4bdc-ab3f-6aaa99001665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c44e3ca-421a-42bf-9896-c3d5e9b55039","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_grunberger_csillar_magyar_cegek","timestamp":"2019. november. 22. 16:30","title":"Nélkülük nem volt fény az éjszakában: tonnányi csillárokkal élnek túl Grünbergerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új szabályozás szerint egy országos hatóság, az Oktatási Hivatal adhatja ki az engedélyeket a felmentésről szakértői vizsgálat alapján.","shortLead":"Az új szabályozás szerint egy országos hatóság, az Oktatási Hivatal adhatja ki az engedélyeket a felmentésről szakértői...","id":"20191122_Megjelent_a_rendelet_a_6_evesek_iskola_aloli_felmenteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a6636-9de2-4435-9a6d-56a1c1e0574f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megjelent_a_rendelet_a_6_evesek_iskola_aloli_felmenteserol","timestamp":"2019. november. 22. 09:03","title":"Megjelent a rendelet a 6 évesek iskola alóli felmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László Sportarénában lép fel.

","shortLead":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László...","id":"20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20189bd-70a2-434e-b3fb-39170cb69460","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. november. 22. 10:46","title":"Putyin után a magyar közönséget is el akarja kápráztatni: jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]