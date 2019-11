Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2111ecd8-6d0f-4e95-b7fc-649276b2d08a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal úgy nézett bele az új iPhone-okhoz készült tokba, hogy nem szedte szét azt.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal úgy nézett bele az új iPhone-okhoz készült tokba, hogy nem szedte szét azt.","id":"20191127_apple_iphone_smart_battery_case_ifixit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2111ecd8-6d0f-4e95-b7fc-649276b2d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e1e5a-eea1-4fe5-9c71-aa38c5929a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_apple_iphone_smart_battery_case_ifixit","timestamp":"2019. november. 27. 08:33","title":"Beküldték a röntgenbe a különleges iPhone-tokot, amely megduplázza az üzemidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","id":"20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee65e9-4aa6-4085-ba16-409565062ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 26. 07:08","title":"Gulyás szerint már eldőlt, hogy megépül az atlétikai stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla legújabb autója a Legót is megihlette, az eredményt pedig az Instagramra posztolták.","shortLead":"A Tesla legújabb autója a Legót is megihlette, az eredményt pedig az Instagramra posztolták.","id":"20191127_elon_musk_tesla_cybertruck_lego_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09151f1-2c51-4b6a-8684-3cd55a467788","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_elon_musk_tesla_cybertruck_lego_mem","timestamp":"2019. november. 27. 14:15","title":"Egyetlen tökéletes képpel szólt be a Lego Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","shortLead":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","id":"20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93aa088-013d-44af-b7ad-6a0be523bb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","timestamp":"2019. november. 27. 11:12","title":"Kötelező videózni, ha felbukkan egy ilyen szuper exkluzív Alfa Romeo Disco Volante","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években többbször felmerült már, hogy a Google manipulálhatja a keresési eredményeket, hogy ezzel formálja a felhasználók véleményét. Most egy újabb vizsgálat jutott hasonló eredményre.","shortLead":"Az elmúlt években többbször felmerült már, hogy a Google manipulálhatja a keresési eredményeket, hogy ezzel formálja...","id":"20191126_google_kereses_manipulacio_velemeny_befolyasolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b59e4e-12a3-4584-a0e4-3281ad4aecd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_google_kereses_manipulacio_velemeny_befolyasolasa","timestamp":"2019. november. 26. 10:33","title":"Trükközhet a Google a keresési eredmények mutatásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét...","id":"20191126_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc75cc-5b36-4eaa-be06-19174d54ab93","keywords":null,"link":"/360/20191126_Radar360","timestamp":"2019. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Példátlan magyar siker a tévéseknél, orvosi szenzáció Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a334fdd5-28a6-4f69-b46d-8936fbc80bfc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar közéleten edződött nézők otthon érezhetik magukat, ha jegyet váltanak a spanyol politika legfelsőbb szintjeit átszövő korrupciót bemutató thrillerre. ","shortLead":"A magyar közéleten edződött nézők otthon érezhetik magukat, ha jegyet váltanak a spanyol politika legfelsőbb szintjeit...","id":"201947_film__mashol_ring_a_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a334fdd5-28a6-4f69-b46d-8936fbc80bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45580003-34b6-4c17-9d6d-dd8c57131da1","keywords":null,"link":"/360/201947_film__mashol_ring_a_rendszer","timestamp":"2019. november. 26. 10:00","title":"Akár Magyarországon is játszódhatna a spanyol politikai thriller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","shortLead":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","id":"20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e470a2-da69-4634-8739-49970d111d3b","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","timestamp":"2019. november. 26. 09:40","title":"Boris Johnson megzavarhatja Erzsébet királynő karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]