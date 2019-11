Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is a Gothár-ügy miatt - ezt nyilatkozta az ATV Híradónak az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke. Néhány napja derült ki, hogy Máté Gábor már egy éve tudott arról, hogy mit tett Gothár Péter. Ugyanakkor a főváros vezetése lezártnak tekinti az ügyet.","shortLead":"Vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is a Gothár-ügy miatt...","id":"20191130_A_Fidesz_szerint_a_Gotharugy_miatt_tavozniuk_kell_a_Katona_es_a_Szinmuveszeti_vezetoinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0f437-8b96-44b6-80fc-e2ab00109d3a","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_A_Fidesz_szerint_a_Gotharugy_miatt_tavozniuk_kell_a_Katona_es_a_Szinmuveszeti_vezetoinek","timestamp":"2019. november. 30. 13:50","title":"A Fidesz szerint a Gothár-ügy miatt távozniuk kell a Katona és a Színművészeti vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","shortLead":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","id":"20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442bb9e4-458b-4930-938b-c16dac7eb223","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","timestamp":"2019. november. 29. 07:05","title":"Népszava: Az MTI nem foglalkozhat a kormányra nézve negatív cikkekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétált, ütött. ","shortLead":"Sétált, ütött. ","id":"20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06d683-77e5-45a6-8319-1939e386f6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","timestamp":"2019. november. 29. 18:58","title":"Megütött egy embert egy férfi a Duna korzónál, mert nem tetszett neki, hogy telefonál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat egy férfi, akit három részeg férfi tréfált meg.","shortLead":"Az áldozat egy férfi, akit három részeg férfi tréfált meg.","id":"20191130_Kegyetlen_es_halalos_trefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241cdc1-65a7-49cb-9814-ad672cefed28","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kegyetlen_es_halalos_trefa","timestamp":"2019. november. 30. 08:48","title":"Kegyetlen és halálos tréfa egy Fejér megyei faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","shortLead":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","id":"20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0036d-0705-441d-91cb-12140cb8f365","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","timestamp":"2019. november. 30. 08:09","title":"Még mindig nem találják a hágai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes...","id":"20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588f644-4c75-4530-b379-97e987e7a9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. november. 29. 09:33","title":"5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló jelöltpáros, Norbert Walter-Borjans volt észak-rajna-vesztfáliai pénzügyminiszter és Saskia Esken szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselő nyerte a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökjelölő pártszavazását a szombaton Berlinben kihirdetett végeredmény szerint.","shortLead":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló...","id":"20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb2eb86-2081-43cb-ac6c-e0c5bd2cda87","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","timestamp":"2019. november. 30. 19:33","title":"A nagykoalíció bírálói nyerték a német szociáldemokraták elnökjelölő pártszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt.","shortLead":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig...","id":"20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fb73f8-503b-4022-abfd-6cc708bc086f","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. november. 30. 21:26","title":"Erős Kingát választották az írószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]