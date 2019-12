Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","shortLead":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","id":"Video_Automenton_egettek_a_gumit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47ee8-94c3-4dfc-9bd5-209237a3d575","keywords":null,"link":"/cegauto/Video_Automenton_egettek_a_gumit","timestamp":"2019. december. 05. 16:39","title":"Videó: Gazdag orosz autósoknál megint elgurult valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította. ","shortLead":"A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította. ","id":"20191204_MFF_javaslat_eu_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce317608-6225-4e71-a22e-991408c87444","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_MFF_javaslat_eu_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. december. 04. 06:48","title":"Még több EU-pénzt bukhat el Magyarország az új költségvetési javaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b36329-7099-41c8-8ef8-76becf6d71bc","c_author":"Gergely Márton, Németh András, Nyusztay Máté, Riba István","category":"360","description":"A programért lobbizó szakemberek szerint valós lehetősége van annak, hogy újra magyar űrhajós induljon a csillagok felé. Az biztos, hogy a magyar űrkutatás és -ipar igyekszik behozni a hátrányát, a világ űrkutatása pedig jelentős átalakulás előtt áll. ","shortLead":"A programért lobbizó szakemberek szerint valós lehetősége van annak, hogy újra magyar űrhajós induljon a csillagok...","id":"201949__ezereves_magyar_solyom__leintik_azorosz_urtaxit__zsebmuholdat_avilagnak__urkomporszag_kikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b36329-7099-41c8-8ef8-76becf6d71bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff17b9-1540-47c1-9b69-498468a92e7e","keywords":null,"link":"/360/201949__ezereves_magyar_solyom__leintik_azorosz_urtaxit__zsebmuholdat_avilagnak__urkomporszag_kikot","timestamp":"2019. december. 05. 07:00","title":"Még nem látszik, hogy nagyobb lesz-e az ötéves űrterv lángja, mint a füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b44f4a-0711-45c3-97dd-f6009c80d1b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kulcsnak az árából akár egy nagyon drága luxusautó vagy sportkocsi is kijönne.","shortLead":"Ennek a kulcsnak az árából akár egy nagyon drága luxusautó vagy sportkocsi is kijönne.","id":"20191205_165_millio_forint_ime_a_vilag_legdragabb_kocsikulcsa__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b44f4a-0711-45c3-97dd-f6009c80d1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27390993-8ffb-4c4a-8977-06e657b95693","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_165_millio_forint_ime_a_vilag_legdragabb_kocsikulcsa__video","timestamp":"2019. december. 05. 06:41","title":"165 millió forint: íme a világ legdrágább kocsikulcsa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","shortLead":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","id":"20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a898db5-9d03-4746-9d0d-a6ac072e5692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","timestamp":"2019. december. 05. 17:56","title":"Kína visszavág a Huaweit támadó Mike Pompeónak: és az NSA rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elrendelt házi őrizete ellenére Olaszországba távozott az az olasz férfi, aki egy sor szabályt megszegve véletlenül lelőtte társát.","shortLead":"Az elrendelt házi őrizete ellenére Olaszországba távozott az az olasz férfi, aki egy sor szabályt megszegve véletlenül...","id":"20191205_Vadat_emeltek_az_olasz_vadasz_ellen_aki_lelotte_a_tarsat_a_Bakonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc39c38-2777-46ec-b5bc-1e03896624d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Vadat_emeltek_az_olasz_vadasz_ellen_aki_lelotte_a_tarsat_a_Bakonyban","timestamp":"2019. december. 05. 15:37","title":"Vádat emeltek az olasz vadász ellen, aki lelőtte a társát a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]