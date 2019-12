Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","shortLead":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","id":"20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b62c12-c478-43e7-bbfb-35d141626e19","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 11:59","title":"Három és fél évre börtönbe küldhetik a villamoson balhézó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért kavar be az androidosok néhány alkalmazásába a Chrome böngésző 79-es verziója, de a Google már leállította a frissítések kiküldését.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért kavar be az androidosok néhány alkalmazásába a Chrome böngésző 79-es verziója, de a Google...","id":"20191216_google_chrome_79_frissites_adatvesztes_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf56b5a-2a88-4cd1-88d1-368146484bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_chrome_79_frissites_adatvesztes_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:33","title":"Leállította a Google a Chrome androidos frissítését, mert adatokat \"töröl\" az új böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4810bde-fd87-4c2b-bcf8-fc4d13f00062","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy engedély nélkül felállított kettős kereszt miatt feszül egymásnak Soproni Tamás és a Mi Hazánk Mozgalom.","shortLead":"Egy engedély nélkül felállított kettős kereszt miatt feszül egymásnak Soproni Tamás és a Mi Hazánk Mozgalom.","id":"20191216_Kitort_a_balhe_Terezvarosban_egy_kettos_kereszt_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4810bde-fd87-4c2b-bcf8-fc4d13f00062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6364a1f9-8a58-4417-8120-cba7ca66e8c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kitort_a_balhe_Terezvarosban_egy_kettos_kereszt_miatt","timestamp":"2019. december. 16. 14:41","title":"Soproni nem engedélyezte a Mi Hazánk kettőskereszt-állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","shortLead":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","id":"20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d000e1-0e55-43ee-9b41-c0d08954ef26","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 17. 18:33","title":"24 méteres karácsonyfát állítottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","shortLead":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","id":"20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf918d-ea7f-4ef6-a493-81879c72f960","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","timestamp":"2019. december. 16. 10:41","title":"900 milliót nyert a szegedi házaspár, ám a sztori vádemeléssel végződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt. A társa két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott.","shortLead":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt...","id":"20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb7fe3-9715-4534-818b-cdd418f7834d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","timestamp":"2019. december. 16. 20:34","title":"Csalt és sikkasztott, évekre lecsukják a közös képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31edf781-abf5-4d58-b231-8b1976220d11","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Virág Judit Galéria téli árverésén 190 millió forintot fizettek a Kertben című képért. ","shortLead":"A Virág Judit Galéria téli árverésén 190 millió forintot fizettek a Kertben című képért. ","id":"20191216_Rekordaron_kelt_el_egy_RipplRonaifestmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31edf781-abf5-4d58-b231-8b1976220d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81322f3e-3571-444b-8f37-5b4f6ad549cf","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Rekordaron_kelt_el_egy_RipplRonaifestmeny","timestamp":"2019. december. 16. 09:15","title":"Rekordáron kelt el egy Rippl-Rónai-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e889e665-883a-4b53-9e5d-8ad3b69a803c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stefanovics Angéla újabban az influenszereket parodizálja. Anzselika Habpatron nevű alteregójának egyik videóját már 40 ezren látták. Köszönjük Emese. ","shortLead":"Stefanovics Angéla újabban az influenszereket parodizálja. Anzselika Habpatron nevű alteregójának egyik videóját már 40...","id":"20191216_Mar_a_Budapest_Bank_Emeseje_is_influenszer_volt_de_Anzselika_Habpatron_emeli_a_tetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e889e665-883a-4b53-9e5d-8ad3b69a803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce147c45-d14b-4f28-b682-503fba7f133b","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Mar_a_Budapest_Bank_Emeseje_is_influenszer_volt_de_Anzselika_Habpatron_emeli_a_tetet","timestamp":"2019. december. 16. 13:03","title":"Már a Budapest Bank Emeséje is influenszer volt, de Anzselika Habpatron emeli a tétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]