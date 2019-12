Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő, hogy a nagyvállalatok elhagyják az országot – közölte Angela Merkel. Berlin szerint elsősorban Vietnamból, Indiából és Mexikóból érkezhetnek munkások.","shortLead":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő...","id":"20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b163ad2-fad8-45a5-a12e-aa1bcd7d2900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","timestamp":"2019. december. 15. 15:18","title":"Merkel az EU-n kívüliek bevándorlásáért lobbizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére érhetünk. Szerencsére számos olyan egyszerű technika létezik, amelyek segítségével már rövid távon feltöltődhetünk lelkileg, szellemileg. ","shortLead":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére...","id":"20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d95a11-73f4-40c4-a90a-1e4c66165b10","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","timestamp":"2019. december. 17. 12:15","title":"Erejének végére ért? Íme a feltöltődés néhány egyszerű módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","shortLead":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","id":"20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3b37a0-935f-471b-9e9b-3dac6d9bd650","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","timestamp":"2019. december. 15. 20:24","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrséggel az új állampolgársági törvény miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógiai szakszolgálat szerint két vizsgálat alapján kiderül, hogy 6 évesen alkalmasak lesznek-e a gyerekek az iskolakezdésre.","shortLead":"A pedagógiai szakszolgálat szerint két vizsgálat alapján kiderül, hogy 6 évesen alkalmasak lesznek-e a gyerekek...","id":"20191216_3_es_5_eves_korban_merik_fel_hogy_a_gyerekek_mehetneke_iskolaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05d12a6-6f3a-474e-b5f8-632a3c6b0a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_3_es_5_eves_korban_merik_fel_hogy_a_gyerekek_mehetneke_iskolaba","timestamp":"2019. december. 16. 09:17","title":"3 és 5 éves korban mérik fel, hogy a gyerekek mehetnek-e iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","shortLead":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","id":"20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6b416d-2ba8-42de-ad3b-e29e6c85339d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. december. 17. 07:24","title":"Akár 20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megért a módosított menetrend, az utasoknak egy rossz szavuk sem lehet.","shortLead":"Mindent megért a módosított menetrend, az utasoknak egy rossz szavuk sem lehet.","id":"20191217_intercity_szeged_mav_vasuti_menetrend_2019_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e71e0-55ff-4163-87d4-d52dfea9c819","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_intercity_szeged_mav_vasuti_menetrend_2019_2020","timestamp":"2019. december. 17. 07:01","title":"Siker: 25 percet késett az első gyorsított szegedi InterCity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa közel-távol című kötet tucatnyi szerzője. ","shortLead":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa...","id":"201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1edb51-8ae4-4faa-8743-2ce4c88fe179","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","timestamp":"2019. december. 16. 14:00","title":"Ha nem Putyin kávéjától, akkor mitől megy tönkre Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9843c003-d67e-4cf2-9775-1e3459832603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Elkészült a kedves mesehős életnagyságú változata. Így már nem annyira kedves.","shortLead":"Elkészült a kedves mesehős életnagyságú változata. Így már nem annyira kedves.","id":"20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9843c003-d67e-4cf2-9775-1e3459832603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ac1f79-0aa2-4986-b382-11a7bd9e78b0","keywords":null,"link":"/elet/20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb","timestamp":"2019. december. 16. 19:11","title":"Fura, tangás Vízipók-csodapók lett a vízilabda-Eb kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]