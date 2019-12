Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető galériájában, a White Cube Galleryben rendezett, komoly nemzetközi visszhangot kiváltott kiállításai után most idehaza is látható egy Maurer Dóra-kiállítás, amelyen a kortárs hazai képzőművészet egyik legismertebb mesterének utóbbi években született munkái szerepelnek.","shortLead":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető...","id":"201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780eb35-780e-49d6-ac33-7a69d67217e4","keywords":null,"link":"/360/201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","timestamp":"2019. december. 17. 12:00","title":"Ahogy tetszik: Maurer Dóra művei a nézők szeme előtt \"születnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d4ada-28d9-4ba4-a8b8-5e3131d646ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár mindenhonnan azt halljuk, hogy nem olvasnak a gyerekek, ez szerencsére nem teljesen igaz, a könyvespiac mintegy 30 százalékát teszik ki a gyermek- és ifjúsági könyvek, és még ma is az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék gyerekek számára a könyv. A kiadók épp ezért el is árasztják ilyenkor a boltokat a köteteikkel, a bőséges választékból válogattunk ki tíz könyvet, amelyeket jó szívvel ajánlunk a fa alá.\r

\r

","shortLead":"Bár mindenhonnan azt halljuk, hogy nem olvasnak a gyerekek, ez szerencsére nem teljesen igaz, a könyvespiac mintegy 30...","id":"20191216_13_tuti_gyerekkonyv_karacsonyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21d4ada-28d9-4ba4-a8b8-5e3131d646ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f14f43-3cc7-4c88-af44-2ecbb02d62eb","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_13_tuti_gyerekkonyv_karacsonyra","timestamp":"2019. december. 16. 20:00","title":"13 tuti gyerekkönyv karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szép, minden jó.","shortLead":"Minden szép, minden jó.","id":"20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988ec641-6d39-42a5-947a-003475a25c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","timestamp":"2019. december. 17. 12:26","title":"Kiszámolta a Nézőpont: az utasok elégedettek a MÁV-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményben jelezte, hogy a Magyar Közlönyben kihirdetett szöveg hibás.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményben jelezte, hogy a Magyar Közlönyben kihirdetett szöveg hibás.","id":"20191217_technikai_hiba_magyar_kozlony_alaptorveny_kozigazgatasi_birosag_fogalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad33e128-0384-46af-b01b-49d6fc5a4070","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_technikai_hiba_magyar_kozlony_alaptorveny_kozigazgatasi_birosag_fogalma","timestamp":"2019. december. 17. 06:25","title":"\"Technikai hiba\" miatt rosszul jelent meg a kihirdetett Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábbi iskolája harmadikosai faggatták Stormzy-t. ","shortLead":"Korábbi iskolája harmadikosai faggatták Stormzy-t. ","id":"20191217_Ilyen_az_amikor_egy_rapper_visszamegy_a_regi_iskolajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d9e00-9ecc-4321-9be4-aae804419726","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Ilyen_az_amikor_egy_rapper_visszamegy_a_regi_iskolajaba","timestamp":"2019. december. 17. 13:20","title":"Így szedték szét a híres rappert a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt. A társa két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott.","shortLead":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt...","id":"20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb7fe3-9715-4534-818b-cdd418f7834d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","timestamp":"2019. december. 16. 20:34","title":"Csalt és sikkasztott, évekre lecsukják a közös képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d1d426-dd0b-46c9-b3f2-c47b1658d43c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van ugyan szerződés két céggel a vadplakátok eltávolítására, de a kampányplakátok eltakarításáért még ezen felül fizetnek.","shortLead":"Van ugyan szerződés két céggel a vadplakátok eltávolítására, de a kampányplakátok eltakarításáért még ezen felül...","id":"20191218_Otmillio_forintbol_oldja_meg_az_FKF_a_kampanyplakatok_eltavolitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d1d426-dd0b-46c9-b3f2-c47b1658d43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c8e9be-5f28-4c85-b1df-0e76a0779b68","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Otmillio_forintbol_oldja_meg_az_FKF_a_kampanyplakatok_eltavolitasat","timestamp":"2019. december. 18. 05:48","title":"Ötmillió forintból oldja meg az FKF a kampányplakátok eltávolítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]