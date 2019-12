Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","shortLead":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","id":"20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30741add-1697-41d8-b833-dc78a3968a29","keywords":null,"link":"/sport/20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","timestamp":"2019. december. 24. 12:42","title":"Lőw Zsolt a jelölt a stuttgarti kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f26076-e2ab-4450-93b0-1e4d5c80842c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hosszúhetényben készült videón jól látható, hogy az ittas sofőrnek a kilincset se volt egyszerű megtalálnia.","shortLead":"A Hosszúhetényben készült videón jól látható, hogy az ittas sofőrnek a kilincset se volt egyszerű megtalálnia.","id":"20191223_ittas_sofor_hosszuheteny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f26076-e2ab-4450-93b0-1e4d5c80842c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b52e99-d0fa-40ae-980b-1420bed57e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_ittas_sofor_hosszuheteny","timestamp":"2019. december. 23. 21:30","title":"Olyan részegen ült autóba, hogy beszélni sem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú desszertműhelyt, ahol kizárólag minőségi alapanyagokból készítenek különleges ízvilágú süteményeket és tortákat. ","shortLead":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú...","id":"201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bbf1d1-2e25-48c0-adb0-220b67193e4f","keywords":null,"link":"/360/201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","timestamp":"2019. december. 24. 19:00","title":"Hab a tortán: vállalkozásnak sem rossz egy újhullámos cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","shortLead":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","id":"20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642dc442-0921-4b23-87d2-ff9ff1115cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. december. 24. 07:41","title":"Kétnaponta meghal valaki lakástűzben az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden minisztériumban hullott a közpénzeső.","shortLead":"Nem minden minisztériumban hullott a közpénzeső.","id":"20191223_Havi_fizetesuknek_megfelelo_karacsonyi_jutalmat_kaptak_a_Belugyminiszterium_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adda242-7808-4fac-9dfd-2bdb06051d3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Havi_fizetesuknek_megfelelo_karacsonyi_jutalmat_kaptak_a_Belugyminiszterium_dolgozoi","timestamp":"2019. december. 23. 17:29","title":"Havi fizetésüknek megfelelő karácsonyi jutalmat kaptak a Belügyminisztérium dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191224_2019_magyarorszag_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7d041-0208-41b5-aa78-ecb5eb00de33","keywords":null,"link":"/360/20191224_2019_magyarorszag_1","timestamp":"2019. december. 24. 16:01","title":"Orbán költözésétől a Fidesz felfüggesztéséig – 2019 hazai krónikája / 1. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant hírek szerint.","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant...","id":"20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb05448-22ec-4f2e-b471-cc85d85b6d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","timestamp":"2019. december. 23. 16:30","title":"Egy új vád szerint Strache netes játékra költötte a pártja pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","shortLead":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","id":"20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2c1a7-c121-4e93-b355-2e6e7cf9f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","timestamp":"2019. december. 25. 10:54","title":"Öt autó karambolozott az M3-ason, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]