Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy foglalkoztatja, de az egyik legnagyobb kihívást a nemrég bejegyzett alapítványának vállalása jelenti. ","shortLead":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy...","id":"20191225_A_szabaduszo_puspok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07260683-bf35-4d6e-b87f-5b3ddafd287d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_A_szabaduszo_puspok","timestamp":"2019. december. 25. 07:00","title":"A szabadúszó püspök: Beer Miklós nyugdíjas napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4a77f-b6d5-4ddf-bbce-6e2db471cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért az advent, elérkezett az ünnep. Ezzel a történettel kívánunk kedves olvasóinknak boldog karácsonyt az Élet+Stílus rovat nevében!","shortLead":"Véget ért az advent, elérkezett az ünnep. Ezzel a történettel kívánunk kedves olvasóinknak boldog karácsonyt...","id":"20191224_Adventi_mesenaptar__december_24_A_kovacs_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4a77f-b6d5-4ddf-bbce-6e2db471cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d018cd40-ff48-4412-8072-fd07266e427f","keywords":null,"link":"/kultura/20191224_Adventi_mesenaptar__december_24_A_kovacs_lanya","timestamp":"2019. december. 24. 08:02","title":"Adventi mesenaptár – december 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be6d3c-c91e-40ac-8130-7068032164fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is sok érdekes számítógépes és telefonos programot mutattunk a fotószerkesztőktől az életmentő appokon át a géptisztító szoftverekig, amelyek közül év végi válogatásunkban a szerintünk leghasznosabb szoftvereket szedtük össze. Mindegyik ingyenes.","shortLead":"Idén is sok érdekes számítógépes és telefonos programot mutattunk a fotószerkesztőktől az életmentő appokon át...","id":"20191223_appajanlo_2019_hasznos_programok_pc_mobil_fotoszerkeszto_ingyenes_letoltheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52be6d3c-c91e-40ac-8130-7068032164fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f5be11-7af5-4980-b254-53c907a266c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_appajanlo_2019_hasznos_programok_pc_mobil_fotoszerkeszto_ingyenes_letoltheto","timestamp":"2019. december. 23. 17:00","title":"15 hasznos program, amit jó, ha feltesz számítógépére, telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","shortLead":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","id":"20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e450e-9622-453a-a255-f86d8501d055","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 25. 16:43","title":"A BM elárulta, mikor derül(het) ki, kapnak-e félmilliós év végi jutalmat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381097f5-3772-4a27-94dc-80ec4a9fc119","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony második napján akár 8 fok is lehet.

","shortLead":"Karácsony második napján akár 8 fok is lehet.

","id":"20191225_Most_mar_biztos_hogy_nem_lesz_feher_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=381097f5-3772-4a27-94dc-80ec4a9fc119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e101a7-69b6-4d62-8f56-74727b42d3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Most_mar_biztos_hogy_nem_lesz_feher_karacsony","timestamp":"2019. december. 25. 16:10","title":"Most már biztos, hogy nem lesz fehér karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","shortLead":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","id":"20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f9127-2fdf-4b3c-bed5-3c219f4e54be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","timestamp":"2019. december. 24. 07:59","title":"Százmilliárdot költ karácsonyi ajándékokra a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","id":"20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e939c0-0f41-4024-accf-7bf67bb56212","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","timestamp":"2019. december. 24. 09:21","title":"Adatvédelmi vizsgálat indul, mert Pikó András hivatali emaileket posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"64 éves korukig dolgozniuk kellene a balerináknak.","shortLead":"64 éves korukig dolgozniuk kellene a balerináknak.","id":"20191225_Hattyuk_tavabalettel_tiltakoztak_a_nyugdijkorhatar_emelese_ellen_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b6e09-e082-4a5d-b4b2-cbac74fa57ea","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Hattyuk_tavabalettel_tiltakoztak_a_nyugdijkorhatar_emelese_ellen_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 25. 09:39","title":"Hattyúk tava-balettel tiltakoztak a nyugdíjkorhatár emelése ellen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]