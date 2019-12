Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és a keresztény közösségek megújulására szólított fel.","shortLead":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és...","id":"20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7644429-8711-4bea-a8b4-ca11113b4446","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","timestamp":"2019. december. 26. 14:45","title":"A megkövezett Szent Istvánról beszélt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","shortLead":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","id":"20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e450e-9622-453a-a255-f86d8501d055","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 25. 16:43","title":"A BM elárulta, mikor derül(het) ki, kapnak-e félmilliós év végi jutalmat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen különböző remekeiről van szó. Ezt mutatja be egy fotós képgyűjteménye.","shortLead":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen...","id":"20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384882af-4d2c-409e-8d74-1667b1e72ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","timestamp":"2019. december. 25. 12:03","title":"Nincsen fehér karácsony? Nem baj, nézegessen csodás hópehelyfotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római belügyminisztérium kiadta a friss adatokat.

","shortLead":"A római belügyminisztérium kiadta a friss adatokat.

","id":"20191225_Ket_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_Olaszorszagba_tengeren_erkezo_menekultek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e517af7-bf10-4cac-832c-d3122856dc47","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Ket_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_Olaszorszagba_tengeren_erkezo_menekultek_szama","timestamp":"2019. december. 25. 15:48","title":"Két év alatt tizedére csökkent az Olaszországba tengeren érkező menekültek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e0609a-925e-412b-9ee0-6e3425f21ef5","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Hogyan élhette túl a szocializmust egy orgonaépítő vállalat? Mi kerül egymilliárd forintba egy méretesebb orgonán? És miért szükséges teltház a templomban ahhoz, hogy igazán élvezhessük a világ legbonyolultabb hangszerét? Magyarország legrégibb orgonaépítő dinasztiájának műhelyében jártunk.","shortLead":"Hogyan élhette túl a szocializmust egy orgonaépítő vállalat? Mi kerül egymilliárd forintba egy méretesebb orgonán? És...","id":"20191224_Bach_dorombon_is_jol_szol_de_hogy_enekelnek_ra_a_hivek_Egy_orgonakeszito_portreja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e0609a-925e-412b-9ee0-6e3425f21ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf54405-a056-4f97-a796-14aa99a51ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20191224_Bach_dorombon_is_jol_szol_de_hogy_enekelnek_ra_a_hivek_Egy_orgonakeszito_portreja","timestamp":"2019. december. 24. 20:00","title":"Bach dorombon is jól szól, de hogyan énekelnek rá a hívek? Egy orgonakészítő portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ügyvédje és ukrajnai intézője betámadta a jobboldal világszerte kedvenc bokszzsákját, Soros Györgyöt.

","shortLead":"Az amerikai elnök ügyvédje és ukrajnai intézője betámadta a jobboldal világszerte kedvenc bokszzsákját, Soros Györgyöt.

","id":"20191225_Trump_ugyvedje_szerint_Soros_Gyorgy_rossz_zsido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bf0d08-3658-406d-a817-0db542c9fcba","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Trump_ugyvedje_szerint_Soros_Gyorgy_rossz_zsido","timestamp":"2019. december. 25. 17:25","title":"Trump ügyvédje szerint Soros György rossz zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 7 súlyos és 21 könnyű sérüléssel végződő baleset történt kedden.","shortLead":" 7 súlyos és 21 könnyű sérüléssel végződő baleset történt kedden.","id":"20191225_rendorseg_december_24en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5c25e-405a-4e0b-a47c-4f20407ce7cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_rendorseg_december_24en","timestamp":"2019. december. 25. 06:36","title":"Mindössze három ittas vezetőt kapcsoltak le a rendőrök december 24-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]