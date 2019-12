Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen nincs villany, valahol a mobilok sem működnek. A hőmérséklet pedig brutális.","shortLead":"Sok helyen nincs villany, valahol a mobilok sem működnek. A hőmérséklet pedig brutális.","id":"20191231_bozottuz_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa147d83-46d4-439a-b3f8-e609d3ca1a83","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_bozottuz_ausztralia","timestamp":"2019. december. 31. 21:55","title":"Megkeserítették a szilveszterezést a bozóttüzek Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül szerényen éldegél.","shortLead":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül...","id":"20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100302a5-1dd1-4b35-8fc2-258e87d6fa61","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. december. 30. 07:10","title":"Szoláriumot és biliárdasztalt foglaltak le a fideszes Simonka Györgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","id":"20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfc436-b978-464c-9fa4-3e3b142bfc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","timestamp":"2019. december. 30. 19:25","title":"Napos, száraz idővel köszön be 2020, hóra jó ideig nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábor ígéretet tett a szocialistáknak, hogy átadja a jelölés jogát a XIII. kerületben, de ezt ma már rossz döntésnek tartja.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábor ígéretet tett a szocialistáknak, hogy átadja a jelölés jogát a XIII. kerületben, de ezt ma már...","id":"20191230_A_fopolgarmesterhelyettes_szerint_kisstilu_mandatumkereskedelembe_fogott_az_MSZP_Angyalfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4711f771-4949-4bd3-a1bf-ad659ff7d28d","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_A_fopolgarmesterhelyettes_szerint_kisstilu_mandatumkereskedelembe_fogott_az_MSZP_Angyalfoldon","timestamp":"2019. december. 30. 20:59","title":"A főpolgármester-helyettes szerint \"kisstílű mandátum-kereskedelembe\" fogott az MSZP Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kamerun partjainál történt az eset.","shortLead":"Kamerun partjainál történt az eset.","id":"20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a211ba4-92e6-4b4c-91d7-ed329d469914","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","timestamp":"2019. december. 31. 09:31","title":"Nyolc embert raboltak el egy görög tartályhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi szerint továbbra is jár működési támogatás, a Független Előadó-művészeti Szövetség szerint viszont ellentmond a rendelet a törvénynek, így levelet írnak Kásler Miklósnak.","shortLead":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi...","id":"20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32a4783-d941-4281-9711-4797cf1b9eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","timestamp":"2019. december. 31. 12:16","title":"Ellentmondásos rendeletek jelentek meg a független színtársulatok támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nyugalom, a kemény télnek még nyoma sincs.","shortLead":"De nyugalom, a kemény télnek még nyoma sincs.","id":"20191230_idojaras_elorejelzes_2019_dec_31","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294f0fc0-a1d5-411b-8458-c4afc4ce9699","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_idojaras_elorejelzes_2019_dec_31","timestamp":"2019. december. 30. 08:13","title":"Sütni fog a nap, de cidri lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]