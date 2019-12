Putyin: Viharos, változó, ellentmondásos időket élünk

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98294d18-b34d-431d-8e8b-0cbc0c3a8a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben maga a felhasználó és ismerősei játsszák majd a főszerepet.","shortLead":"A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben...","id":"20191230_snapchat_bitmoji_tv_rajzfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98294d18-b34d-431d-8e8b-0cbc0c3a8a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52da604b-7970-4ff0-9723-c20e34eb6054","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_snapchat_bitmoji_tv_rajzfilm","timestamp":"2019. december. 30. 17:03","title":"Különleges dolog jön a Snapchatbe, indul a Bitmoji TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","id":"20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4175e-1e0c-47a1-8d6a-4c29bb44fb09","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","timestamp":"2019. december. 30. 15:07","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy Starbucksot akartak kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő holttestére bukkantak a rendőrök egy oroszlányi házban.","shortLead":"Egy nő holttestére bukkantak a rendőrök egy oroszlányi házban.","id":"20191231_gyilkossag_emberoles_oroszlany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4268300e-7991-4b13-9194-716d002fe020","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_gyilkossag_emberoles_oroszlany","timestamp":"2019. december. 31. 15:49","title":"Megöltek egy nőt Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","shortLead":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","id":"20191230_szallas_arak_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db1170f-7607-4fab-a0e6-dc733fe4ef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_szallas_arak_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 09:42","title":"64 ezret költ szállásra szilveszterkor az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság emberei.","shortLead":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság...","id":"20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4a377-451a-42a1-a540-73b565521b49","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","timestamp":"2019. december. 30. 08:25","title":"Több száz tonna veszélyes árut vont ki a forgalomból az idén a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi malacban bízva a mohácsi vágóhídon jártunk, megmutatjuk, milyen is a szép abból a húsból, amely akkora felfordulást okozott a világban.","shortLead":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi...","id":"20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efff16-54f3-4801-a3c0-79ade0fff512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","timestamp":"2019. december. 31. 14:00","title":"Szerencsét és szerencsétlenséget is hozott a disznó éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","shortLead":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","id":"20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1097f-5c91-4265-8941-63c8b809cc28","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","timestamp":"2019. december. 30. 16:30","title":"Figyelmeztette a Nébih a baromfitartókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép tölthető le, amelyek témája stílusosan újév-köszöntő tűzijátékok.","shortLead":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép...","id":"20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51aef2e-db88-494c-8139-ec509f57fac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","timestamp":"2019. december. 31. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Köszöntse gépével is az új év(tized)et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]