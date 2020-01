Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat pusztult el, köztük csimpánzok, orángutánok és két idősebb gorilla is.","shortLead":"Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat...","id":"20200101_Tobb_mint_harminc_majom_pusztult_el_egy_allatkerti_tuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79960-9226-4c2b-a3dc-7d03ec79f679","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Tobb_mint_harminc_majom_pusztult_el_egy_allatkerti_tuzben","timestamp":"2020. január. 01. 11:32","title":"Több mint harminc majom pusztult el egy állatkerti tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt a repülésben: húsz, halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt, s ezekben 283 ember vesztette életét. A statisztika szerint kétmillió felszállásra jut egy halálos baleset.","shortLead":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt...","id":"20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac86fe9-d685-4a45-98ee-c6be27dbd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","timestamp":"2020. január. 01. 14:09","title":"Biztonságos volt repülni 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Elindítja-e a nehéztüzérséget a kormány az ellenzéki önkormányzatokkal szemben? Beüt-e a régóta várt válság? Elindul-e végre az egészségügy még régebben remélt átalakítása? Jóslataink 2020-ra.","shortLead":"Elindítja-e a nehéztüzérséget a kormány az ellenzéki önkormányzatokkal szemben? Beüt-e a régóta várt válság? Elindul-e...","id":"20200101_2020_mi_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8fabd-e67d-4dbd-85d1-bbbab4d451ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200101_2020_mi_varhato","timestamp":"2020. január. 01. 17:00","title":"2020, amikor a vas és acél országából a kanapén nyaralók országává válunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b0d517-22fb-4797-8242-92e7a2e48bce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább kilencen haltak meg az eső okozta áradásban.","shortLead":"Legalább kilencen haltak meg az eső okozta áradásban.","id":"20200101_Halalos_ozonviz_Jakartaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b0d517-22fb-4797-8242-92e7a2e48bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6365b2df-cfdf-4bc6-bf71-f83928911427","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Halalos_ozonviz_Jakartaban","timestamp":"2020. január. 01. 16:43","title":"Halálos özönvíz Jakartában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében. Ismét leégett több száz épület, a hatóságok hajókkal és helikopterekkel menekítik a tűz fogságába került településeken élvőket, a füst pedig már Új-Zélandot is elérte. ","shortLead":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében.","id":"20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee530bea-9495-4503-88d2-4df04816b675","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Nem sikerül megfékezni az ausztráliai tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról, Trump elnök valószínűleg túléli az impeachmentet, majd harcba száll az újabb elnöki mandátum elnyeréséért. Fontos választásokat rendeznek Magyarország szomszédainál, Izraelben pedig megtartják az egy éven belüli harmadik parlamenti választást. A sportolók sem pihennek, az idén a foci-Eb – magyarországi helyszínekkel is – valamint a tokiói olimpia hozza majd leginkább lázba az országot.","shortLead":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról...","id":"20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d475fc31-787f-4bc8-87be-42e10b31f112","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","timestamp":"2020. január. 01. 07:00","title":"Orbán barátai idén is főszerepet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kislány lett az első fővárosi újszülött.\r

","shortLead":"Kislány lett az első fővárosi újszülött.\r

","id":"20200101_Az_ev_elso_gyozelmet_a_lanyok_arattak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84090bd-7033-4113-9e9d-3ca860d43c86","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Az_ev_elso_gyozelmet_a_lanyok_arattak_Budapesten","timestamp":"2020. január. 01. 08:16","title":"Az év első győzelmét a lányok aratták Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb diagnosztizálására fejlesztettek ki a DeepMind szakemberei.","shortLead":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb...","id":"20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb63d5-1172-41af-bd2b-5e926021e42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","timestamp":"2020. január. 02. 17:03","title":"Pontosabban diagnosztizálja a mellrákot a Google mesterséges intelligenciája, mint az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]