[{"available":true,"c_guid":"5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és ez bosszúságot okoz nemcsak sok osztrák, de német és olasz autósnak is.","shortLead":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és...","id":"20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078a213-9d8e-451b-8a3b-9ea3e7e5238b","keywords":null,"link":"/elet/20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","timestamp":"2019. december. 21. 11:11","title":"A síszezon idejére forgalmi korlátozás az ausztriai Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 50-es villamoson még szerdán támadott meg egy férfi egy iskolás csoportot és a velük lévő pedagógust. ","shortLead":"Az 50-es villamoson még szerdán támadott meg egy férfi egy iskolás csoportot és a velük lévő pedagógust. ","id":"20191221_Kituntetik_a_diakjait_vedo_testnevelo_tanart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97be7cbd-ce2a-4b57-bf90-fb85e84074e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Kituntetik_a_diakjait_vedo_testnevelo_tanart","timestamp":"2019. december. 21. 14:14","title":"Kitüntetik a diákjait védő testnevelő tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc200c2-4872-44b9-9fa5-12bba2b05ba4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden nem lehet hozzáfűzni ehhez a videóhoz. ","shortLead":"Sok minden nem lehet hozzáfűzni ehhez a videóhoz. ","id":"20191222_Ime_az_egy_loeros_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc200c2-4872-44b9-9fa5-12bba2b05ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8b1ce5-cfed-49d1-b512-cdba31ee93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Ime_az_egy_loeros_auto","timestamp":"2019. december. 22. 11:58","title":"Íme, az egy lóerős autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete miatt - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség a phenjani külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva szombaton.","shortLead":"Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete...","id":"20191221_Phenjan_Washington_keservesen_megfizet_ha_biralni_mereszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02b741-9479-446b-a1ce-e48f38069062","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Phenjan_Washington_keservesen_megfizet_ha_biralni_mereszel","timestamp":"2019. december. 21. 14:39","title":"Phenjan: Washington keservesen megfizet, ha bírálni merészel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több kilométeres kocsisor araszol az M0-s autópálya déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé - közölte az Útinform.","shortLead":"Több kilométeres kocsisor araszol az M0-s autópálya déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé - közölte az Útinform.","id":"20191221_Tobb_kilometeres_kocsisor_az_M0son_ketoras_plusz_varakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9b719-ba27-41e4-85e0-7db564a46df6","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Tobb_kilometeres_kocsisor_az_M0son_ketoras_plusz_varakozas","timestamp":"2019. december. 21. 13:42","title":"Több kilométeres kocsisor az M0-son, kétórás plusz várakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET legfrissebb jelentése alapján. Az elemzés szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás ráirányítja a figyelmet a választások megzavarására és manipulációjára irányuló kísérletekre is, amelyek szinte biztosra vehetők a jövő évi voksoláson.","shortLead":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET...","id":"20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4486ceff-30ab-4818-bf6d-8c92aafa9fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","timestamp":"2019. december. 21. 08:17","title":"Van mitől félni: tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","shortLead":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","id":"20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c5955-9044-4c68-bec9-a8b9f25535b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","timestamp":"2019. december. 21. 19:08","title":"Hazamehetett a két menekültnek nézett és táborba zárt pingpongos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a vitatott javaslat megvalósításától.","shortLead":"Elállt a kormány a vitatott javaslat megvalósításától.","id":"20191221_Megis_ingyenesek_lesznek_a_cegadatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b359ca53-02fd-4802-a49f-ccf7b27faa8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_Megis_ingyenesek_lesznek_a_cegadatok","timestamp":"2019. december. 21. 10:20","title":"Mégis ingyenesek lesznek a cégadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]