[{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három hete még január elsejéről beszélt, de még fél évet kell várni az ingyenes meddőségi kezelésre.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három hete még január elsejéről beszélt, de még fél évet kell várni az ingyenes...","id":"20200103_novak_katalin_meddosegi_gyogyszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2d94e-fe55-408d-ac15-bd06161fb648","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_novak_katalin_meddosegi_gyogyszerek","timestamp":"2020. január. 03. 11:38","title":"Az Emmi elismerte, hogy mégsem ingyenes a meddőségkezelés január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","shortLead":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","id":"20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48c186-b578-419e-89e5-92acc5cd898b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","timestamp":"2020. január. 02. 18:24","title":"Fiatal testvérpár halt meg a nádudvari autóbalesetben szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trump elleni alkotmányos vádemelési eljárásról akartunk beszélni a Fülke első ez évi kiadásában, de egy rakéta közbeszólt. Szulejmáni iráni tábornok likvidálása után elkerülhető a háború? Volt Trumpnak más oka, mint a belpolitikai haszonszerzés? És hányasra emeljük a pánikszintet mi, magyarok? ","shortLead":"A Donald Trump elleni alkotmányos vádemelési eljárásról akartunk beszélni a Fülke első ez évi kiadásában, de egy rakéta...","id":"20200104_Fulke_Hogyan_uszhatjuk_meg_a_haborut_amikor_forrofejuek_feszulnek_egymasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682e20f8-61bd-4384-998c-3232ab6f2902","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Fulke_Hogyan_uszhatjuk_meg_a_haborut_amikor_forrofejuek_feszulnek_egymasnak","timestamp":"2020. január. 04. 07:00","title":"Fülke: Hogyan úszhatjuk meg a háborút, amikor forrófejűek feszülnek egymásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c237ce-2433-4cd8-90d4-9ea3f8a40428","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jön Trump tárgyalása is, választások Európa-szerte, és az illiberális vezetők sem pihennek. Gergely Márton és Nagy Gábor levezeti, miért nem fogunk unatkozni 2020-ban sem. ","shortLead":"Jön Trump tárgyalása is, választások Európa-szerte, és az illiberális vezetők sem pihennek. Gergely Márton és Nagy...","id":"20200102_Mi_varhato_a_vilagban_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c237ce-2433-4cd8-90d4-9ea3f8a40428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db4262e-7d30-4b66-adc1-3ce84d3d9283","keywords":null,"link":"/360/20200102_Mi_varhato_a_vilagban_2020ban","timestamp":"2020. január. 02. 11:00","title":"Újrázik-e Trump, mi lesz a Brexittel? Videós előrejelzés 2020 világpolitikájáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem várja meg a döntést és magától kilép. ","shortLead":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem...","id":"20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83457e0-6754-4447-91da-c14e549dd61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2020. január. 03. 10:19","title":"Már Tusk asztalán van a bölcsek Fideszről szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","shortLead":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","id":"20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd5528-c26d-4159-8efe-cc9f0390c3d8","keywords":null,"link":"/sport/20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","timestamp":"2020. január. 02. 11:08","title":"Hosszú és Gyurta is bekerült az évtized legjobb úszói közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csodálatos átadóünnepségekben volt gazdag 2019, de melyik volt mind közül a legjobb? Ezt a kérdést tettük fel, önök pedig szavaztak. Íme az első öt helyezett!","shortLead":"Csodálatos átadóünnepségekben volt gazdag 2019, de melyik volt mind közül a legjobb? Ezt a kérdést tettük fel, önök...","id":"20200102_atadas_unnepseg_atado_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d82a8f-f2df-448b-87d8-999aee3207aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_atadas_unnepseg_atado_szavazas","timestamp":"2020. január. 02. 14:36","title":"Önök szavaztak: Ezek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","shortLead":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","id":"20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af530397-26e6-4514-b1b5-27f0b842f006","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. január. 02. 21:30","title":"Betiltják a mentás és a gyümölcsös e-cigit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]