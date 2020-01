Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Észak-Magyarországon egész nap makacsul tarthatja magát a köd.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Észak-Magyarországon egész nap makacsul tarthatja magát a köd.","id":"20200102_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b9983c-e743-4528-90aa-38aedcbc441c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 02. 18:39","title":"Figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge kiadásai.","shortLead":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge...","id":"20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4423c0-7489-449b-a847-55b2d70d2640","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 03. 17:55","title":"Alighogy elkezdődött 2020, a Samsung máris bemutatott két új mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0038bde5-5581-4359-babb-ce9734a097a7","c_author":"Székely Csaba","category":"360","description":"A színházak ellen indított háborúval foglalkozó cikk terjedelmi okokból nem tér ki arra, hogy a kormány hány testrészét kellene megcsókolniuk a balliberális művészeknek, helyhiány miatt pedig nem idéz a kortárs darabokban hallható mocskos kifejezéseket. A szerzőnek így is marad elég mondanivalója.","shortLead":"A színházak ellen indított háborúval foglalkozó cikk terjedelmi okokból nem tér ki arra, hogy a kormány hány testrészét...","id":"202001_egy_kulturharcos_feljegyzeseibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0038bde5-5581-4359-babb-ce9734a097a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b379126-16c6-45c9-9ca9-5603100c4844","keywords":null,"link":"/360/202001_egy_kulturharcos_feljegyzeseibol","timestamp":"2020. január. 03. 11:00","title":"Székely Csaba: Ateista kakukk ül keresztény magyar tojásainkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4cf136-f1bd-4e2e-9bdc-48ea1df6f578","keywords":null,"link":"/sport/20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","timestamp":"2020. január. 02. 18:01","title":"Budapesten lesz Cristiano Ronaldóék bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilőtt a szolgáltatási ágazat, de a feldolgozóipar is szépen nőtt.","shortLead":"Kilőtt a szolgáltatási ágazat, de a feldolgozóipar is szépen nőtt.","id":"20200102_nemet_foglalkoztatottsag_foglalkoztatottak_aranya_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c868c92b-6fd0-4c79-b676-7d5606b84bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_nemet_foglalkoztatottsag_foglalkoztatottak_aranya_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 02. 12:07","title":"Rekordmagasra nőtt a német foglalkoztatottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f71963-0a8b-41e6-b113-b6a6abc1f518","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek nők, ami az utóbbi évtized legnagyobb előrelépését jelenti a nemi egyenlőség terén – számolt be róla két tanulmány, amelyek azonban megállapították, hogy a női filmesek aránya még mindig messze elmarad a várakozásoktól.","shortLead":"Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek...","id":"20200103_hollywood_noi_filmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f71963-0a8b-41e6-b113-b6a6abc1f518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff8c1d9-37c5-4c92-8bf0-2707e31849d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_hollywood_noi_filmes","timestamp":"2020. január. 03. 18:55","title":"Javult a női filmesek helyzete Hollywoodban, de bőven van még tennivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","shortLead":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","id":"20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5914a76-d86f-4f1b-ad6f-f502bcc4ed25","keywords":null,"link":"/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 03. 10:38","title":"Soha nem volt annyira jó éve Mészáros Lőrincnek, mint 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatja a rendőrség H. Andrást.","shortLead":"A korábbinál súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatja a rendőrség H. Andrást.","id":"20200102_tanar_diak_keseles_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db474-3397-4f19-9c29-fed4645b6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_tanar_diak_keseles_gyor","timestamp":"2020. január. 02. 13:23","title":"Akár 15 évet is kaphat a tanárát megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]