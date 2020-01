Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor az amerikai drónról kilőtt rakéta Bagdadban eltalálja az iráni Kászim Szulejmánit szállító gépkocsit.","shortLead":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor...","id":"20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae163d3-a177-4e2d-b82d-85377a163b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Állítólag megörökítették Kászim Szulejmáni halálának a pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás. Az éjszaka második felére ugyanakkor az ország nagy részén megszűnik a csapadék, és északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. ","shortLead":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás...","id":"20200104_Johet_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d74ecd-de72-4984-bfe2-effb05568961","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Johet_a_ho","timestamp":"2020. január. 04. 18:39","title":"Jöhet a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták.","shortLead":"Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták.","id":"20200105_Testvergyilkossag_Morahalmon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d3d815-a651-493a-aac6-b4bacd8914d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Testvergyilkossag_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 05. 09:23","title":"Testvérgyilkosság történt Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok az áramvezetékeket sem kímélik, épületek ezrei maradtak áram nélkül szombat este.","shortLead":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok...","id":"20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd96f36-feb1-4c3b-bb0e-225b80a8692f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","timestamp":"2020. január. 04. 15:47","title":"Ezrek töltik vaksötétben az éjszakát Ausztráliában – égnek az áramvezetékek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","shortLead":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","id":"20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71df9fbe-2031-4777-894e-16ad39a793f4","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","timestamp":"2020. január. 04. 13:48","title":"A Lazio érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer járművet gyárt majd a németországi üzemében. \r

","shortLead":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer...","id":"20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c3b50-499b-4d23-8633-36a27a952044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","timestamp":"2020. január. 05. 10:46","title":"A Tesla évi félmillió kocsit gyárt majd Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]