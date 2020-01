Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afda3637-302f-48ec-b6a9-c6939613c7fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakásban dolgozó lakatos a nő segítségére sietett, mégis megtörtént a baj, a rendőrök fél órán belül elfogták a támadót.","shortLead":"A lakásban dolgozó lakatos a nő segítségére sietett, mégis megtörtént a baj, a rendőrök fél órán belül elfogták...","id":"20200105_Nyakon_szurta_volt_baratnojet_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afda3637-302f-48ec-b6a9-c6939613c7fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad7f9ed-f05b-46c8-a1f7-efe74a1cd09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Nyakon_szurta_volt_baratnojet_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 09:10","title":"Nyakon szúrta volt barátnőjét egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu, az esetről videó is felkerült a netre.","shortLead":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu...","id":"20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788ebdb2-6a40-4ef1-88e7-9624a77ceb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","timestamp":"2020. január. 04. 21:39","title":"Vészcsúszdán ürítettek ki egy Wizz Air-gépet Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japán autógyártó 2020 közepétől elkezdi a 3-as SAE szintű autók értékesítését.\r

","shortLead":"A japán autógyártó 2020 közepétől elkezdi a 3-as SAE szintű autók értékesítését.\r

","id":"20200105_Jonnek_az_uj_Hondak_olvashat_vagy_tevet_is_nezhet_vezetes_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa1a41-4d14-4a4e-b43f-286bdd3a37e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_Jonnek_az_uj_Hondak_olvashat_vagy_tevet_is_nezhet_vezetes_kozben","timestamp":"2020. január. 05. 14:25","title":"Jönnek az új Hondák: olvashat vagy tévét is nézhet vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a kilépő forgalom az autópálya-átkelőt veheti igénybe.","shortLead":"A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti...","id":"20200104_Csak_belepni_lehet_Roszkenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c699cb11-1cfc-4483-bc0f-c41e269017e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Csak_belepni_lehet_Roszkenel","timestamp":"2020. január. 04. 13:54","title":"Csak belépni lehet Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert sportriporter – írta a media1.","shortLead":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert...","id":"20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ad9b7d-582e-482a-9231-ce7e1d85486f","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","timestamp":"2020. január. 04. 17:12","title":"Nyolc év után visszatér az RTL Klub képernyőjére Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","shortLead":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","id":"20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323455c9-412c-434f-bfbf-9d9ef815ff9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Összeesett az utcán és megsérült Lakatos Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","shortLead":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","id":"20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798ad12-43c0-4126-aa99-b279b7389b55","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","timestamp":"2020. január. 05. 10:18","title":"Súlyos kibertámadás érte az osztrák külügy- és a belügyminisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]